Психологическая травма Путина после визита ШОС: психолог объяснил странное поведение диктатора

В последние дни Путин показывает довольно странное поведение, заметно, что он стал неуверен в себе и пытается найти хоть какую-нибудь поддержку у общества. И началось это все, вероятно, с саммита ШОС, на котором главу Кремля унизили.

Об этом 24 каналу сказал психолог Валентин Ким. Он отметил, что Путин сейчас показывает странное поведение и импровизирует.

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Путин неуверен в себе

Психолог считает, что Путин – очень плохой актер. "Если в 2012 году он искренне радовался своей победе на выборах, даже пустил слезу, то во время выступления на Красной площади в октябре 2022 года, когда он кричал "Ура, ура, ура", было заметно, что он не уверен в себе и нет умеет управлять толпой ", – объяснил он.

Путин пытается сейчас делать вещи, которые до этого никогда не делал. И такое изменение невербального поведения свидетельствует о том, что стандартные инструменты управления не работают. Ситуация изменилась, поэтому сейчас он пытается хоть что-нибудь исправить,

– отметил Ким.

По его мнению, тело и психика Путина реагируют на происходящее и это говорит о том, что он хочет что-то исправить – завести толпу, подписать бумажки и т.д., но это у него не получается.

"Путин периодически хочет импровизировать. Здесь есть странное сочетание – когда ты боишься что-нибудь сделать, а с другой стороны – ты очень хочешь этого", – ответил он.

Психологическая травма Путина после визита ШОС

Психолог подчеркнул, что визит Путина в ШОС и то, что там происходило, было для него очень травматично. "Ибо там люди, которые раньше "заглядывали ему в рот", пореговаривались так, будто он – человек второго порядка ", – сказал он.

К Путину опаздывали, его не там посадили, его поучали. Для Путина, как для человека, вышедшего из этого унижения, возвращение в такое состояние – сверхтравматическое. На этом ШОС произошла так называемая "ретравматизация" Путина,

– отметил Валентин Ким.

По его словам, возможно, это и повлекло за собой его попытку доказать, что он может переломить ход событий или "продавить" свои собственные условия на переговорах, причиной его попытки провести мобилизацию, подписать аннексию оккупированных территорий и прочее.

Психолог объяснил странное поведение Путина в последние дни: видео



"Но есть такое выражение – "что не делает дурак, все он делает не так". Если Путин уже начал промахиваться, то сейчас, когда ставки повышаются, это возвращается к нему, как бумеранг. Он пытается исправить ситуацию, но у него не получается, потому что Путин – не лидер, не оратор, не харизматик, никто. И за ним нет никого», – сказал психолог.

Он добавил, что тот "аппарат", на который опирался Путин, также начал промахиваться и создавать ошибки.

Также на фронте все "сыпется", пропагандисты не знают, что говорить. Поэтому его личная неуверенность четко передается его окружению. То есть когда Путин ведет себя нагло, то и Лавров начинает так себя вести. А когда Путин ведет себя неуверенно, то и его пропагандисты и окружение тоже начинают показывать признаки неуверенности.

– заявил психолог.

Валентин Ким подытожил, что даже чиновники во время "присоединения" оккупированных территорий не имели улыбок или расслабления. На их лицах была заметна только печаль, страх, печаль и напряжение. Эти люди чувствовали тревогу и неуверенность.

Кстати, из-за поражений на фронте под Путиным не просто зашаталось кресло – его власть стремительно исчезает. Политтехнолог Михаил Шейтельман говорит, что в адрес диктатора раздается все больше критики. В частности, некоторые представители российской элиты откровенно выражают недовольство действиями Кремля.