В Вашингтоне обсуждают возможную встречу Дональда Трампа и Владимира Путина. Политологи предупреждают, что без тщательной подготовки она может стать выгодным шоу для Кремля.

Политолог Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что Москва использует время, чтобы избежать новых санкций и сохранить ресурсы для войны. Он отметил, что затягивание процесса уже дало Путину ощутимое преимущество этим летом.

Почему Кремль тянет время?

Лесной отметил, что Россия сознательно растягивает переговорный процесс, чтобы избежать введения новых санкций США. Он подчеркнул, что такие ограничения постепенно ослабляют экономику страны и уменьшают ее возможности поддерживать армию.

Санкции, что бы там ни говорил Путин или его окружение, постепенно убивают экономику России и уменьшают способность активно поддерживать ее вооруженные силы. Не критично, но ощутимо,

– сказал политолог.

Он отметил, что отсутствие санкционного давления дало Москве возможность выиграть время и избежать серьезного экономического удара летом.

Риски встречи без подготовки

Лесной заметил, что предложение провести саммит через неделю выглядит как ловушка со стороны Кремля. Он пояснил, что ранее россияне настаивали на длительной подготовке, а сейчас внезапно готовы встречаться без согласованной повестки дня.

Это будет просто встреча двух президентов по мотивам российско-украинской войны. По-другому это назвать нельзя,

– сказал политолог.

Он отметил, что важнее сам факт встречи является наработка документа, который позволит перейти к обсуждению прекращения огня на более-менее справедливых, допустимых для Украины принципах.

Что удалось Путину?

Лесной отметил, что за последние месяцы Кремль сумел избежать введения санкций, которые могли бы существенно повлиять на экономику России. Он отметил, что в то же время Украина не получила достаточной поддержки для противодействия агрессии.

Мы не получили за этот период очень мощной военной поддержки со стороны Соединенных Штатов в том количестве вооружения, которая была нужна Украине для противодействия летней кампании Путина,

– сказал политолог.

Он подчеркнул, что эта пауза сыграла в пользу Кремля, позволив провести активную фазу войны без жесткого санкционного или военного давления со стороны Запада.

Чего ожидают от Трампа?

Лесной выразил надежду, что Соединенные Штаты наконец продемонстрируют жесткие действия в отношении Кремля. Он отметил, что промедление только подыгрывает Путину и дает ему возможность вести войну в удобном для себя темпе.

Я очень хочу надеяться, что сегодня мы увидим хоть какой-то результат Трампа и элемент его жестких действий. Уже пришло время и не стоит его откладывать в дальнейшем,

– сказал политолог.

Он добавил, что лето для Путина прошло фактически под его дудку, а не трамповскую.