У Вашингтоні обговорюють можливу зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна. Політологи попереджають, що без ретельної підготовки вона може стати вигідним шоу для Кремля.

Політолог Олег Лісний розповів 24 Каналу, що Москва використовує час, аби уникнути нових санкцій і зберегти ресурси для війни. Він зауважив, що затягування процесу вже дало Путіну відчутну перевагу цього літа.

Чому Кремль тягне час?

Лісний зазначив, що Росія свідомо розтягує переговорний процес, щоб уникнути запровадження нових санкцій США. Він підкреслив, що такі обмеження поступово послаблюють економіку країни та зменшують її можливості підтримувати армію.

Санкції, що б там не говорив Путін чи його оточення, поступово вбивають економіку Росії та зменшують здатність активно підтримувати її збройні сили. Не критично, але відчутно,

– сказав політолог.

Він зауважив, що відсутність санкційного тиску дала Москві змогу виграти час і уникнути серйозного економічного удару влітку.

Ризики зустрічі без підготовки

Лісний зауважив, що пропозиція провести саміт за тиждень виглядає як пастка з боку Кремля. Він пояснив, що раніше росіяни наполягали на тривалій підготовці, а зараз раптово готові зустрічатися без узгодженого порядку денного.

Це буде просто зустріч двох президентів за мотивами російсько-української війни. По-іншому це назвати не можна,

– сказав політолог.

Він наголосив, що важливішим за сам факт зустрічі є напрацювання документа, який дозволить перейти до обговорення припинення вогню на більш-менш справедливих, допустимих для України засадах.

Що вдалося Путіну?

Лісний зазначив, що за останні місяці Кремль зумів уникнути запровадження санкцій, які могли б суттєво вплинути на економіку Росії. Він наголосив, що водночас Україна не отримала достатньої підтримки для протидії агресії.

Ми не отримали за цей період дуже потужної військової підтримки з боку Сполучених Штатів у тій кількості озброєння, яка була потрібна Україні для протидії літній кампанії Путіна,

– сказав політолог.

Він підкреслив, що ця пауза зіграла на користь Кремля, дозволивши провести активну фазу війни без жорсткого санкційного чи військового тиску з боку Заходу.

Чого очікують від Трампа?

Лісний висловив сподівання, що Сполучені Штати нарешті продемонструють жорсткі дії щодо Кремля. Він наголосив, що зволікання лише підіграє Путіну та дає йому можливість вести війну у зручному для себе темпі.

Я дуже хочу сподіватися, що сьогодні ми побачимо хоч якийсь результат Трампа та елемент його жорстких дій. Вже настав час і не варто його відкладати надалі,

– сказав політолог.

Він додав, що літо для Путіна пройшло фактично під його дудку, а не трампівську.