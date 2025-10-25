Россия оказалась в очень сложной позиции, – эксперт назвал роковую ошибку Путина

Дональд Трамп давал России много возможностей сесть за стол переговоров, однако Владимир Путин всегда игнорировал их. Кремлевский диктатор постоянно пытался манипулировать и оттягивать время, но есть инструменты, которые могут повлиять на него.

Такое мнение 24 Каналу высказал специалист по стратегическим коммуникациям, публицист Юрий Богданов, отметив, что в феврале – марте 2025 года Трамп был довольно негативно настроен в отношении Украины, пытаясь помочь России выгодно завершить войну, но сейчас это изменилось. Кремлевскому диктатору, вероятно, придется подстраиваться под стремление Трампа силой посадить его за стол переговоров. Все потому, что лидер США увидел, что Россия является недоговороспособной.

Что ждет Путина?

Юрий Богданов подчеркнул, что это ошибка Путина, ведь он упустил моменты, когда Трамп был на его стороне, но теперь любые уступки России американское общество будет воспринимать как слабость США.

Несмотря на нелегкую ситуацию на фронте, становится понятно, что Россия оказывается в очень сложной позиции. Специалист по стратегическим коммуникациям объяснил это тем, что у Кремля очень мало возможностей качественно компенсировать свои потери и поддерживать стратегическое преимущество.

Весь нарратив, который сейчас продвигает Путин это попытка асимметричными действиями, в частности ударами по инфраструктуре (Украины – 24 Канал) и угрозами Европе снова усилить свои переговорные позиции, чтобы оказаться в более выгодном положении чем он есть на самом деле,

– сказал Богданов.

Дональд Трамп в будущем может только усиливать давление на Россию, ожидая ее уступки в мирном процессе по завершению российско-украинской войны. Кремль, вероятно, согласится на это только тогда, когда Путин перестанет верить, что может получить больше, чем имеет сейчас.

Однако требования кремлевского диктатора по завершению войны пока не изменились. Он по-прежнему настаивает на недопустимости пребывания на территории Украины военных из стран Альянса и против того, чтобы остановить боевые действия по линии фронта.

Это, по мнению Юрия Богданова, изменится только тогда, когда США начнут реально мощно давить на Россию, в частности на ее экономику. Если российская армия не прекратит продвигаться на поле боя, то Путин и дальше будет продолжать воевать и тянуть время в организации мирного процесса.

С какими проблемами из-за войны?