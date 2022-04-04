Путин своим враньем успокаивает российских пилотов

3 апреля украинская противовоздушная оборона сбила над Изюмом истребитель Су-35С из состава 159-го истребительного авиаполка Воздушно-космических сил РФ, воинская часть 45121.

Преступник пойман

Воздушный террорист – майор Сергей Ермалов – пытался скрыться, и ушел от места падения самолёта более чем на 10 км.

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Однако подразделения 24-й бригады, батальона Нацгвардии имени Кульчицкого, местной Теробороны, 81-й бригады, организовали масштабные поиски, в результате расчёт зенитчиков 81-й бригады задержал преступника.

Ермалов признался, что неоднократно вылетал на бомбежки украинских городов. Совершил 40 боевых вылетов в Сирии и 15 вылетов в Украине.

В вылете, в котором он был сбит, выполнял задачу по поиску украинских средств ПВО, и в определённом смысле задачу выполнил, нашел, что хотел.

ПВО работает

Су-35С оснащён самым современным электронным вооружением ВКС России, станцией радиоэлектронного противодействия "Хибины", радаром "Ирбис", оптико-локационной станцией ОЛС-35, на борту находились противорадиолокационный ракеты и управляемые бомбы.

Всего выполнил два вылета на поиск средств ПВО. Президент Путин и представитель Генштаба России Конашенков неоднократно заявляли, что украинская ПВО якобы полностью уничтожена. Это хорошо, такое вранье успокаивает российских пилотов.

Зло будет наказано

Российский террорист Ермалов наверняка убил множество мирных людей в ходе ударов по населенным пунктам Сирии и Украины.

Безусловно, таких нелюдей надо отдавать под международный трибунал, чтобы все люди в мире видели приговор – Россия это страна-террорист, российская армия – это сброд мародёров, серийных убийц, насильников, ничего человеческого в этих преступниках нет.

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