И пока россияне распространяют байки о том, что якобы разрушили украинскую ПВО, наши защитники продолжают уничтожать вражескую авиацию. Очередную "птичку" оккупантов "приземлили" на Харьковщине.

Здесь больше ВСУ показали момент сбивания российского бомбардировщика на Харьковщине

Сбит ый истребитель – это 50 миллионов убытков для России

Успешную операцию зенитные ракетные войска Воздушных сил ВСУ провели 3 апреля. Им удалось не только сбить российский Су-34, но и захватить в плен пилота .

А вот обломки бомбардировщика теперь "украшают" поля Харьковщины.

Ущерб оркам – 50 миллионов долларов! Каждый сбитый самолет оккупантов – это сохранение жизни десяткам, а, возможно, и сотням наших героев и мирных жителей,

– написал об этом советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Обломки вражеской "СУшки" / Фото Генштаб ВСУ

По состоянию на утро 3 апреля ВСУ ликвидировали 143 самолета и 134 вертолета захватчиков.