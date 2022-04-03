И пока россияне распространяют байки о том, что якобы разрушили украинскую ПВО, наши защитники продолжают уничтожать вражескую авиацию. Очередную "птичку" оккупантов "приземлили" на Харьковщине.
Здесь больше ВСУ показали момент сбивания российского бомбардировщика на Харьковщине
Сбитый истребитель – это 50 миллионов убытков для России
Успешную операцию зенитные ракетные войска Воздушных сил ВСУ провели 3 апреля. Им удалось не только сбить российский Су-34, но и захватить в плен пилота.
А вот обломки бомбардировщика теперь "украшают" поля Харьковщины.
Ущерб оркам – 50 миллионов долларов! Каждый сбитый самолет оккупантов – это сохранение жизни десяткам, а, возможно, и сотням наших героев и мирных жителей,
– написал об этом советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Обломки вражеской "СУшки" / Фото Генштаб ВСУ
По состоянию на утро 3 апреля ВСУ ликвидировали 143 самолета и 134 вертолета захватчиков.
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