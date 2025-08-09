Президент Зеленский подчеркнул, что Украина не уступит Россией территорию. Он отметил, если это сделать во второй раз, то, возможно, придется и в третий раз.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение президента 9 августа.

Смотрите также Слишком далеко от войны, – Зеленский о встрече Трампа и Путина на Аляске

Что сказал президент о посягательстве России на украинские территории?

Зеленский отметил, что тактику Путина все хорошо видят.

"Он боится санкций и делает все, чтобы соскочить с них. Он хочет обменять паузу в войне, в убийствах на легализацию оккупации нашей земли – хочет уже второй раз получить территориальную добычу", – сказал президент.

Он отметил, что российскому диктатору дали взять Крым, и это привело к оккупации Донецкой и Луганской областей.

Путин также не получил превентивного наказания, когда собрал войска на украинских границах. Это в свою очередь привело к полномасштабной войне и оккупации и других территорий Украины.

Сейчас Путин хочет, чтобы ему простили захват юга нашей Херсонщины, Запорожье, полной территории Луганщины, Донетчины, Крыма. Эту вторую попытку разделения Украины России мы не дадим. Зная Россию – где вторая, там и третья. Поэтому стоим крепко, на четких украинских позициях,

– подчеркнул президент Украины.

Он добавил, что войну нужно закончить "достойным миром", который будет основываться на "четкой, надежной архитектуре безопасности". И партнеры Украины готовы помочь с этим.