Президент Зеленський наголосив, що Україна не поступиться Росією територією. Він зауважив, якщо це зробити вдруге, то, можливо, доведеться й втретє.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на вечірнє звернення президента 9 серпня.

Що сказав президент про зазіхання Росії на українські території?

Зеленський наголосив, що тактику Путіна всі добре бачать.

"Він боїться санкцій і робить усе, щоб зіскочити з них. Він хоче обміняти паузу у війні, у вбивствах на легалізацію окупації нашої землі – хоче вже вдруге отримати територіальну здобич", – сказав президент.

Він зауважив, що російському диктатору дали взяти Крим, і це призвело до окупації Донеччини та Луганщини.

Путін також не отримав превентивного покарання, коли зібрав війська на українських кордонах. Це своєю чергою призвело до повномасштабної війни та окупації й інших територій України.

Зараз Путін хоче, щоб йому пробачили захоплення півдня нашої Херсонщини, Запоріжжя, повної території Луганщини, Донеччини, Криму. Цю другу спробу поділу України Росії ми не дамо. Знаючи Росію – де друга, там і третя. Тому стоїмо міцно, на чітких українських позиціях,

– наголосив президент України.

Він додав, що війну потрібно закінчити "достойним миром", який ґрунтуватиметься на "чіткій, надійній безпековій архітектурі". І партнери України готові допомогти із цим.