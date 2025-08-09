Гарант держави вкотре підкреслив, що мир неможливий без участі України. Про це пише 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Дивіться також Умєров і Єрмак прибули до Британії та вже зустрілися з Венсом

Що сказав Зеленський про зустріч Путіна і Трампа?

Зеленський у відповідь на оголошення Трампа про підготовку зустрічі з Путіним на Алясці, зазначив, що це дуже далеко від реальної війни, яка триває на українській землі.

Президент підкреслив, що Путін припустився головної помилки, недооцінивши українців. Війна викрила зло Росії, і багато країн на стороні справжнього тривалого миру.

Російські бажання розпоряджатись українськими територіями так і залишаться бажаннями, поки українці стоять пліч-о-пліч, допомагають армії і державі,

– резюмував президент.

Глава держави запевнив, що Україна, з допомогою партнерів, буде боротися за мир, який не буде зруйнований через бажання Москви.

До слова, Зеленський підкреслив, що, попри інтенсивну дипломатичну діяльність, позиція Росії не змінилася.