Владимир Путин на коллегии внутренних дел угрожал терактами в ответ после стрельбы, которая произошла в "Крокусе" 22 марта. Российский диктатор отметил, что ИГИЛ относится к организациям, которые берут деньги за организацию и реализацию терактов.

Путин хорошо знает, как можно подкупить террористов, сказал 24 Каналу политтехнолог Борис Тизенгаузен. Даже Талибан едет на встречу с Сергеем Лавровым в Москву, а недавно в Кремль приезжала делегация ХАМАС.

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Как предотвратить теракты в Европе

Глава Кремля угрожает подкупить ИГИЛ, который устроит теракт, не Украине, а Европе. Однако американцы будут контролировать эту ситуацию и поймут, что происходит подготовка к теракту.

Правительство США за две недели сообщило российским властям не только об угрозе теракта, а даже точно указало, что атака может произойти на концертную площадку в "Крокусе".

На днях удалось предотвратить теракт в Париже. Также сейчас повышенный уровень террористической опасности в Берлине. Все опасаются, что на Олимпийских играх и Чемпионате Европы по футболу может произойти теракт.

У террористов появляются новые способы. Если раньше террорист должен был обмотаться поясом, спрятав взрывчатку или оружие, и проникнуть в помещение, то сейчас это сделать проблематично, но есть дроны,

– сказал Тизенгаузен.

По его словам, есть опасения, что террористы могут использовать новые средства для осуществления терактов. Поэтому в Европе все волнуются и нервничают, но чтобы предотвратить трагедии и уничтожить корень зла надо давать Украине необходимое оружие. Тогда Путину будет не до подкупа ИГИЛ.

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