Владімір Путін на колегії внутрішніх справ погрожував терактами у відповідь після стрілянини, яка сталася у "Крокусі" 22 березня. Російський диктатор зауважив, що ІДІЛ належить до організацій, які беруть гроші за організацію та реалізацію терактів.

Путін добре знає, як можна підкупити терористів, сказав 24 Каналу політтехнолог Борис Тизенгаузен. Навіть Талібан їде на зустріч з Сєргєєм Лавровим у Москву, а нещодавно до Кремля приїздила делегація ХАМАС.

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Як запобігти терактам у Європі

Очільник Кремля погрожує підкупити ІДІЛ, який влаштує теракт, не Україні, а Європі. Однак американці контролюватимуть цю ситуацію і розумітимуть, що відбувається підготовка до теракту.

Уряд США за два тижні повідомив російській владі не тільки про загрозу теракту, а навіть точно вказав, що атака може статися на концертний майданчик у "Крокусі".

Днями вдалося запобігти теракту в Парижі. Також зараз підвищений рівень терористичної небезпеки у Берліні. Всі побоюються, що на Олімпійських іграх та Чемпіонаті Європи з футболу може статися теракт.

У терористів з'являються нові способи. Якщо раніше терорист повинен був обмотатися поясом, заховавши вибухівку чи зброю, й проникнути у приміщення, то зараз це зробити проблематично, але є дрони,

– мовив Тизенгаузен.

За його словами, є побоювання, що терористи можуть використовувати нові засоби для здійснення терактів. Тому у Європі всі хвилюються і нервують, але щоб запобігти трагедіям й знищити корінь зла, треба давати Україні необхідну зброю. Тоді Путіну буде не до підкупу ІДІЛ.

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