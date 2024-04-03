Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що "кращого кроку", як спровокувати ІДІЛ за допомогою Талібану бути не може. Росіянам варто звертати увагу на те, що зараз відбувається у них в країні.

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Провокація нових терактів

Росія запросила терористів Талібану на конференцію в Казань, тим самим провокуючи ІДІЛ. На думку Мусієнка, в такий спосіб Путін погрожує насамперед громадянам Росії.

Важливо! Талібан – радикальний ісламістський рух, що зародився в Афганістані. У 2015 році Талібан офіційно оголосив війну бойовикам ІДІЛ через те, що ті анонсували створення своєї офіційної мережі на території Афганістану, таким чином поставивши під сумнів легітимність Талібану.

За словами Мусієнка, всі дії російської влади після теракту в "Крокус Сіті Хол" свідчать про те, що Росія тільки підливає олію в вогонь, розпалює міжнаціональну, міжрелігійну ворожнечу в самій країні.

"Це і заяви патріарха Кірила про російську духовність, це і про обмеження міграції, утиски вихідців Центральної Азії, запрошення Талібану. Їм би остерігатися того, що в них може відбутись в середині, бо ситуація небезпечна і непевна", – зазначив керівник Центру військово-правових досліджень.

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