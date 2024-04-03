Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що "кращого кроку", як спровокувати ІДІЛ за допомогою Талібану бути не може. Росіянам варто звертати увагу на те, що зараз відбувається у них в країні.
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Провокація нових терактів
Росія запросила терористів Талібану на конференцію в Казань, тим самим провокуючи ІДІЛ. На думку Мусієнка, в такий спосіб Путін погрожує насамперед громадянам Росії.
За словами Мусієнка, всі дії російської влади після теракту в "Крокус Сіті Хол" свідчать про те, що Росія тільки підливає олію в вогонь, розпалює міжнаціональну, міжрелігійну ворожнечу в самій країні.
"Це і заяви патріарха Кірила про російську духовність, це і про обмеження міграції, утиски вихідців Центральної Азії, запрошення Талібану. Їм би остерігатися того, що в них може відбутись в середині, бо ситуація небезпечна і непевна", – зазначив керівник Центру військово-правових досліджень.
Останні новини після теракту у "Крокус Сіті Хол"
- У МНС Росії 30 березня опублікували нові дані щодо постраждалих під час теракту в "Крокус Сіті Холі". Кількість постраждалих зросла до 551 особи. Також було отримано 143 заяви від потерпілих про зникнення їхніх рідних або близьких.
- Путін зробив заяву щодо міграційної політики у Росії. Він заявив, що теракт у "Крокусі" не повинен спровокувати зростання ксенофобії та ісламофобії. Тимчасом він висунув мігрантам умови перебування на території країни-агресорки.
- Про теракт в Росії попереджав "друг" Іран за кілька днів до події. Зазначається, що ці дані Іран отримав під час допитів заарештованих у зв'язку зі смертоносними вибухами в Кермані взимку цього року.