Російський диктатор серйозно забрехався у своїх же словах. Коментарі з Ірану та Білорусі щодо теракту лише підтверджують це. Детальніше про брехню Путіна 24 Каналу розповів експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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Путін забрехався

У Росії продовжують вигадувати, як саме Україна "причетна" до теракту у "Крокус Сіті Холі". Російська сторона стверджує, що терористи, мовляв, їхали до Києва "за винагородою". Однак чомусь упустили момент, як терористи опинилися біля білоруського кордону, де за словами Олександра Лукашенка, їх і спіймали. Тут, як то кажуть, думки вчених розійшлися.

Крім того, доволі цікавим нюансом є й те, що Іран заявив, що знав про підготовку теракту у "Крокусі" та повідомив про це Росію. А ось прессекретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков наголосив, що йому про це нічого не відомо.

Історія про кордон – це історія, де Путін сам себе підставив. Бо за три дні до теракту приїжджав на колегію ФСБ, де казав, що кордон Росії є "під замком", там все контролюється. Потім він раптом поширює версію, що терористи втікали саме до цього "неприступного" кордону. Ще й Лукашенко підгадив Путіну,

– наголосив Сергій Жирнов.

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на наступний день після теракту заявив, що білоруські спецслужби допомогли затримати терористів на кордоні з їхньою країною. Про це також повідомив посол Росії у Білорусі.

Цікаво, що й торік Лукашенко голосив про те, що саме він "врятував Росію" під час заколоту Євгенія Пригожина, адже нібито особисто вів з ним переговори.

Думаю, він просто знущався з Путіна. Є версія, що він дуже не любить Путіна, та кожен раз, коли може з нього познущатися, не відмовляє собі у такому задоволенні,

– зазначив ексрозвідник.

Щодо Ірану, то це вже інша історія. Путін розповідав про те, що, мовляв, західні країни, які попереджали про терористичну загрозу, просто його провокували. Однак до списку цих країн додався ще й Іран. Звісно, звинувачувати свого союзника, Путін просто не може.

"Оскільки Путін постійно публічно бреше, його словам суперечать навіть так звані дружні країни", – підсумував Жирнов.

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