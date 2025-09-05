Янукович прослезился, Путин высказался о вступлении Украины в ЕС и НАТО
- Владимир Путин заявил, что Виктор Янукович "прослезился" из-за экономических последствий вступления Украины в ЕС для России.
- Путин отметил, что Янукович стремился к вступлению Украины в ЕС, но в то же время его команда выступала против вступления в НАТО.
Владимир Путин заявил, что Виктор Янукович во времена своего президентства "прослезился", когда узнал, какие последствия будет иметь вступление Украины в Евросоюз.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Путина на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума.
Почему прослезился Янукович?
Владимир Путин заявил, что в период президентства Виктора Януковича интеграция Украины в европейскую экономическую систему создавала для России определенные трудности.
По его словам, из-за участия Украины в зоне свободной торговли и открытых таможенных границ это имело экономические последствия для Москвы.
Украина должна была сопоставить, поставить на чашу весов, что она теряла в контактах с нами, в прямом смысле, денежном и кооперационном, и что она получала там. Над этим и задумался президент Янукович. Он посчитал и прослезился,
– сказал кремлевский диктатор.
Путин также заявил, что Виктор Янукович якобы не отказывался от вступления Украины в ЕС. По его словам, наоборот – тогдашний президент стремился к этому и рассматривал возможность интеграции "на приемлемых для страны условиях".
Украина ставила перед собой задачу, и сейчас ставит, вступление в ЕС. Повторяю, это законный выбор Украины – как выстраивать свои международные отношения, как обеспечивать свои интересы в области экономики..
– добавил глава Кремля.
В то же время Путин отметил, что вопрос безопасности – это "совсем другое дело". По его словам, президент Виктор Янукович и его команда выступали против вступления Украины в НАТО, это также непосредственно затрагивало долгосрочные интересы Москвы в сфере безопасности.
Почему Янукович снова появился в инфопространстве?
- Недавно Виктор Янукович впервые за долгое время появился в медиа. В своем обращении он убеждал, что якобы хотел сотрудничать с Европой, но там "вели себя некорректно". Европейцы якобы говорили свысока и не понимали всех экономических моментов.
- Зато членство в НАТО экс-президент назвал "дорогой к гражданской войне". Он добавил, что всегда был противником Альянса и намекнул, что ситуация со вступлением в ЕС якобы привела к нападению России в 2022 году.
- На неожиданное появление Януковича в медиапространстве отреагировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, это попытка вмешаться в внутриполитический порядок в Украине, добавить трендов.