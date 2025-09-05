Владимир Путин заявил, что Виктор Янукович во времена своего президентства "прослезился", когда узнал, какие последствия будет иметь вступление Украины в Евросоюз.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Путина на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума.

Почему прослезился Янукович?

Владимир Путин заявил, что в период президентства Виктора Януковича интеграция Украины в европейскую экономическую систему создавала для России определенные трудности.

По его словам, из-за участия Украины в зоне свободной торговли и открытых таможенных границ это имело экономические последствия для Москвы.

Украина должна была сопоставить, поставить на чашу весов, что она теряла в контактах с нами, в прямом смысле, денежном и кооперационном, и что она получала там. Над этим и задумался президент Янукович. Он посчитал и прослезился,

– сказал кремлевский диктатор.

Путин также заявил, что Виктор Янукович якобы не отказывался от вступления Украины в ЕС. По его словам, наоборот – тогдашний президент стремился к этому и рассматривал возможность интеграции "на приемлемых для страны условиях".

Украина ставила перед собой задачу, и сейчас ставит, вступление в ЕС. Повторяю, это законный выбор Украины – как выстраивать свои международные отношения, как обеспечивать свои интересы в области экономики..

– добавил глава Кремля.

В то же время Путин отметил, что вопрос безопасности – это "совсем другое дело". По его словам, президент Виктор Янукович и его команда выступали против вступления Украины в НАТО, это также непосредственно затрагивало долгосрочные интересы Москвы в сфере безопасности.

Почему Янукович снова появился в инфопространстве?