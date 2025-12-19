Мы не видим готовность Украины к миру, – Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина якобы отказывается от дипломатического завершения войны. В то же время он не смог отрицать, что Киев таки хочет вести диалог.

В своем комментарии он снова обратился к "историческому отступлению", вспоминая свою интерпретацию событий 2014 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РИА Новости і BBC.

Как Путин прокомментировал переговоры с Украиной?

В России началась "прямая линия с Владимиром Путиным", где диктатор отвечает на вопросы придворных журналистов по итогам года. Первым же вопросом стали переговоры с Украиной.

Путин заявил, что "Украина по сути отказывается" от завершения войны мирными средствами.

Пока мы действительно не видим такой готовности,

– ответил Путин.

В то же время от заявил, что Россия готова к такому мирному сценарию.

Затем он обратился к своему видению событий 2014 года. Впрочем, кремлевский глава не смог отрицать, что Киев подает понятные сигналы желания вести диалог.

Поделился диктор и своим видением событий на фронте. Он убежден, что российские войска сейчас имеют стратегическую инициативу, более того, по словам Путина, Купянск находится под контролем ВС РФ, а 3,5 тысячи военных ВСУ попали там в окружение.

Обратите внимание! Купянск стал ярким примером российской лжи. Город находится под почти полным контролем Украины, сотни российских военных, которые проникли туда – заблокированы. ВСУ отбросили российские войска с северных подступов к городу. Визит лично президента Украины Владимира Зеленского в Купянск поставил точку на российских пропагандистских заявлениях.

