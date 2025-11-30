Путин врет о "крахе" линии фронта с одной целью: в ISW раскрыли замысел Кремля
- Российские государственные СМИ распространяют ложные заявления Путина о якобы крахе линии фронта в Украине, пытаясь заставить Запад и Украину пойти на уступки России.
- Аналитики ISW отмечают, что линия фронта не обваливается, а российские силы сохраняют инициативу только с большими потерями.
Российские пропагандистские СМИ активно распространяют недавние заявления Владимира Путина о якобы неизбежном крахе линии фронта в Украине. Таким образом Кремль пытается заставить Запад и Украину пойти на капитуляцию перед российскими требованиями.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Как россияне распространяют пропаганду?
По словам аналитиков ISW, несмотря на заявления россиян, линия фронта в Украине не находится на грани краха.
Один из влиятельных прокремлевских военных блогеров отметил, что российские государственные СМИ после пресс-конференции Путина 27 ноября активно распространяют ложные утверждения о том, что фронт в Украине якобы обваливается.
Пропагандисты утверждают, что украинские военные массово дезертируют и сдаются в плен, оставляя большие территории без защиты; что российские войска вскоре двинутся на Киев; и что украинская армия уже фактически потерпела поражение, и россиянам осталось только "добить" ее.
"Военкор" фактически обвинил российские СМИ в фабрикации территориальных успехов, распространении преувеличенных заявлений Путина и использовании искусственного интеллекта для создания фейковых видео с "пленом" украинских военных.
Российские государственные СМИ также пытаются усилить усилия Кремля по созданию впечатления, что российские войска якобы неизбежно прорвут отдельные участки фронта, уничтожат боеспособные украинские подразделения и в целом разрушат боеспособность украинских сил – а потому, мол, Украина и Запад должны как можно быстрее пойти на уступки России, пока ситуация якобы не стала еще хуже,
– говорится в отчете.
Российский блогер отметил, что фронт не разрушается, Россия далека от победы, а их войска сохраняют инициативу только ценой больших потерь в живой силе и технике.
По его словам, украинские и российские силы ведут позиционную войну вдоль всей линии фронта; а украинские войска проводят контратаки – все это соответствует имеющимся открытым данным с поля боя.
По словам блогера, украинские войска продолжают оборону на Харьковщине, в частности проводят попытки контратак в восточной части Волчанска и сопротивляются российским штурмам в направлениях Купянска и Боровой.
Как следствие, оценка блогера противоречит заявлениям Путина от 27 ноября о том, что российские войска якобы завершили захват Купянска, взяли под контроль большую часть Волчанска и что украинские силы не способны сдерживать российские атаки у Оскола.
Блогер также опроверг утверждение Путина о том, что Россия активно проводит несколько операций по окружению и заставляет ВСУ оставлять целые оборонительные рубежи.
ISW и в дальнейшем отмечает, что ситуация на некоторых участках фронта действительно сложная, особенно в направлениях Покровска и Гуляйполя, однако утверждения Путина и российских СМИ являются преувеличенными и не соответствуют действительности,
– подчеркнули аналитики.
Показательно, что искажение реальной ситуации со стороны Кремля было настолько грубым и далеким от реальности, что даже один из провоенных российских блогеров решил отреагировать.
Какие заявления недавно сделал Путин?
Во время пресс-конференции 27 ноября Владимир Путин заявил, что мирный план Трампа может быть "основой для будущих договоренностей". В то же время он добавил, что украинцы должны выйти с территорий, которые они удерживают, потому что если нет – россияне "добьются их силой".
Глава Кремля утверждает, что Россия готова воевать "до последнего украинца". Путин также обвинил Киев в "стратегической ошибке" из-за якобы страха проводить выборы.
Кроме этого, Владимир Путин заявил, что Покровск, Мирноград и Волчанск якобы "полностью окружены". По его словам, российская группировка "Восток" быстро продвигается по северу Запорожской области и уже подошла к Гуляйполю.