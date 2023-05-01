Руки в крови уже давно: Путин мог быть причастен к убийству эксгубернатора Петербурга
Еще в девяностых годах Владимир Путин был членом преступной группировки и его связывают с убийствами многих влиятельных лиц. Так, недавно ФСБ открыло дело гибели эксгубернатора Санкт-Петербурга 25 лет назад.
Об этом 24 Каналу рассказал Игорь Яковенко – российский оппозиционный журналист. По его словам, всем давно известно о криминальном прошлом Владимира Путина.
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Путин мог "заказать" многих в 90-е
Федеральная служба России сообщила, что раскрыла убийство губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича в 1997 году, к которому мог быть причастен президент России Владимир Путин. ФСБ утверждает, что Маневич был убит по заказу предводителя Тамбовской преступной группировки Владимиром Борсуковым. Они были тесно связаны с Путиным.
Путин с самого начала был из бандитской среды – это не новость. Он был в преступной группировке, связанной с "тамбовцами". Детали его преступной деятельности в период работы в питерской мэрии время от времени вытекают на поверхность. У Путина руки в крови давно,
– отметил Игорь Яковенко.
Есть целая серия убийств в Санкт-Петербурге, к которой мог быть причастен Владимир Путин в 90-х годах.
Кроме того, сейчас российскому диктатору противостоят многие именно из питерской среды. Впрочем, главная часть тех, кто действительно пытался противодействовать Путину, либо уехали, либо сидят в тюрьме.
Игорь Яковенко о причастности Путина к убийству губернатора Петербурга: смотрите видео
Раскол между российскими элитами и Путиным: что известно
- Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что российские элиты начинают отворачиваться от Владимира Путина. Причиной неустойчивого положения Путина в России было поражение на войне в Украине.
- Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов также подтвердил, что сейчас идут серьезные конфликты меж политическим, военным управлением и бизнес-элитами в России. По его словам, из-за военных неудач начнется поиск виновных. Тогда все начнут опрокидывать вину друг на друга как "горячий картофель".
- По инсайдерской информации, состояние элит сейчас еще хуже, чем в прошлом, когда уже тогда им было несладко. Все потому, что они понимают катастрофические последствия для себя после окончательного проигрыша России.