По словам главы Минобороны Германии, российская элита начинает отворачиваться от Путина. В частности, это также люди из старой номенклатуры.

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От Путина отворачивается часть российской элиты

Писториус участвовал в ток-шоу на ведущем германском телеканале ZDF. Главной темой дискуссии была война в Украине. Военные эксперты и журналисты рассказали о плачевном состоянии российской армии.

Когда слово взял Писториус, он отметил, что из Москвы поступают сообщения о неустойчивом положении Путина из-за поражений в Украине.

Есть много людей из старой номенклатуры, которые отворачиваются от Путина. Но очень негромко и в кулуарах, так оно и останется,

– заметил Писториус.

Немецкий чиновник рассказал и о плачевном состоянии российского вооружения. Речь прежде всего о том, что сейчас оккупанты поднимают со складов. Писториус отмечает, что это "древние танки 1950-х и 1960-х годов".

Путина называют неудачником и говорят, что он проиграл войну

По словам политолога Тараса Загороднего, одним из главных факторов политической войны в России станет поражение в войне в Украине. Различные политические силы и представители так называемых элит будут искать виновного в поражении. И на первое место здесь выходит Путин, потому что он является главнокомандующим, а все остальные ну вроде бы "ни при чем".

Он добавляет, что подобные дискуссии в России активно начались после отступления оккупантов из Херсонской области. Тогда, вероятно, и сами российские элиты убедились, что война уже проиграна. После поражения они найдут слова для того, чтобы повернуть все на свою сторону.

Более того, в разговоре российского продюсера Иосифа Пригожина и миллионера Фархада Ахмедова уже называют Владимира Путина неудачником и говорят, что он уже проиграл войну.

Российские элиты и народ такого не прощают. Им безразлично, что творит этот лидер, но если он неудачник, то от него просто избавляются,

– заметил Загородний.

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Политолог предполагает: чем больше ослабевает власть Путина, тем лучше это будет для Украины. В этом и могут "помочь" российские элиты.

"Лучше, чтобы у него произошло некое "досадное самоубийство", которое будет таким очевидным для всех, что никто даже не будет проводить вскрытие", – подчеркнул он.

По мнению Загороднего, все свидетельствует, что пока Владимир Путин будет находиться у власти – до этого времени будет продолжаться война. Потому что он не хочет отступать, как это было в Сирии.