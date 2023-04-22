За словами очільника Міноборони Німеччини, російська еліта починає відвертатися від Путіна. Зокрема, це і люди зі старої номенклатури.

Цікаво "Істерично плакав на підлозі": у Путіна після заміни ліків стався нервовий зрив

Від Путіна відвертається частина російської еліти

Пісторіус брав участь у ток-шоу на провідному німецькому телеканалі ZDF. Головною темою дискусії була війна в Україні. Військові експерти та журналісти розповіли про жалюгідний стан російської армії.

Коли слово взяв Пісторіус, він зауважив, що з Москви надходять повідомлення про нестійке становище Путіна через поразки в Україні.

Є багато людей зі старої номенклатури, хто відвертається від Путіна. Але дуже неголосно і в кулуарах, так воно і залишиться,

– зауважив Пісторіус.

Німецький посадовець розповів і про плачевний стан російського озброєння. Мовиться передусім про те, що зараз окупанти піднімають зі складів. Пісторіус наголошує, що це "древні танки 1950-х і 1960-х років".

Путіна називають невдахою та кажуть, що він програв війну

За словами політолога Тараса Загороднього, одним із головних факторів політичної війни в Росії стане поразка у війні в Україні. Різні політичні сили та представники так званих еліт шукатимуть винного у поразці. І на перше місце тут виходить Путін, тому що він є головнокомандувачем, а всі інші ну начебто "ні до чого".

Він додає, що подібні дискусії у Росії активно розпочалися після відступу окупантів із Херсонщини. Тоді, ймовірно, і самі російські еліти переконалися, що війна уже програна. Після поразки вони знайдуть слова для того, щоб обернути все на свій бік.

Ба більше, у розмові російського продюсера Йосипа Пригожина та мільйонера Фархада Ахмедова вже називають Владіміра Путіна невдахою та кажуть, що він вже програв війну.

Російські еліти та народ такого не вибачають. Їм байдуже, що коїть цей лідер, але якщо він є невдахою, то від нього просто позбавляються,

– зауважив Загородній.

До теми У Росії кілька кланів претендують на владу: опозиціонер розповів, як діє кожен з них

Політолог припускає: щобільше слабшатиме влада Путіна, то краще це буде для України. В цьому й можуть "допомогти" російські еліти.

"Краще, щоб у нього сталося якесь "прикре самогубство", яке буде таким очевидним для усіх, що ніхто навіть не проводитиме розтин", – підкреслив він.

На думку Загороднього, наразі все свідчить, що допоки Владімір Путін перебуватиме при владі – доти триватиме війна. Тому що він не хоче відступатися, як це було у Сирії.