За словами російських джерел, Путін зараз проходить новий курс лікування. Крім цього, його справжній стан набагато гірший, ніж припускалося раніше. Незалежної перевірки цих тверджень поки що немає.

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У Путіна стався нервовий зрив

За даними російських джерел, 18 квітня близько 21 години за московським часом охорона почула дивні звуки з кімнати, де перебував Путін. Російський очільник не відповідав на стук у двері, тому охоронці викликали чергових лікарів і спробували відчинити двері.

Путін сидів на підлозі біля дивана й істерично плакав,

– мовиться у публікації.

Кремлівський голова був одягнений у мокру білу футболку, яку, ймовірно, намагався зняти, а також мав чорну шкарпетку на правій нозі. Поруч із ним був порваний підгузок, яким Путін останнім часом постійно користується.

Його медики ввели "антипсихотичний препарат", який покращив психічний стан російського очільника.Після цього Путіну стало легше, його вимили, переодягли й поклали спати.

Президент Росії хворий на рак

Декілька російських джерел стверджують, що 70-річний очільник Кремля замінив ліки, які приймає від раку. У телеграм-каналі "Генерал СЗР", який володіє інформацією про здоров’я Путіна, сказали, що кремлівський очільник "більшу частину часу перебуває під контролем лікарів, намагаючись не перевантажувати себе державними справами".

Політолог Валерій Соловей припустив, що зараз російський президент проходить третій курс лікування, оскільки попередні два були вкрай невдалими. Він також зазначив, що можливості сучасної медицини дозволяють продовжити існування Путіна у вигляді зомбі надовго.

Здоров'я Путіна погіршується, і нове лікування неможливо зволікати,

– зауважив політолог.

Після такого випадку лікарі скасували новий препарат, який вони призначили російському президенту, через виснажливі "побічні ефекти", хоча це було основою його нової терапії від сильного онкозахворювання.

Що відомо про здоров'я Путіна