По словам российских источников, Путин сейчас проходит новый курс лечения. Кроме этого, его истинное состояние гораздо хуже, чем предполагалось ранее. Независимой проверки этих утверждений пока нет.

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У Путина произошел нервный срыв

По данным российских источников, 18 апреля около 21 часа по московскому времени охрана услышала странные звуки из комнаты, где находился Путин. Российский руководитель не отвечал на стук в дверь, поэтому охранники вызвали дежурных врачей и попытались открыть дверь.

Путин сидел на полу у дивана и истерически плакал,

– говорится в публикации.

Кремлевский голова был одет в мокрую белую футболку, которую, вероятно, пытался снять, а также носил черный носок на правой ноге. Рядом с ним был порванный подгузник, которым Путин в последнее время постоянно пользуется.

Его медики ввели "антипсихотический препарат", улучшивший психическое состояние российского руководителя. После этого Путину стало легче, его вымыли, переодели и уложили спать.

Президент России болен раком

Несколько российских источников утверждают, что 70-летний глава Кремля заменил лекарство, которое принимает от рака. В телеграмм-канале "Генерал СВР", владеющий информацией о здоровье Путина, сказали, что кремлевский глава "большую часть времени находится под контролем врачей, пытаясь не перегружать себя государственными делами".

Политолог Валерий Соловей предположил, что сейчас российский президент проходит третий курс лечения, поскольку предыдущие два были крайне неудачными. Он также отметил, что возможности современной медицины позволяют продлить существование Путина в виде зомби надолго.

Здоровье Путина ухудшается, и новое лечение невозможно медлить,

– заметил политолог.

После такого случая врачи отменили новый препарат, который они назначили российскому президенту, из-за изнурительных "побочных эффектов", хотя это было основой его новой терапии от сильного онкозаболевания.

Что известно о здоровье Путина