Об этом в эфире 24 Канала рассказал бывший агент КГБ и службы внешней разведки России. По его словам, сначала Путин погрузился в православие, посещал монастыри, а затем перешел к шаманам.
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"Он действительно поехал головой – это очевидно. Путин – маленький человек с достаточно посредственными способностями. Он служил в Санкт-Петербурге, у него не сложилась карьера в разведке. А позже вдруг у него все сложилось, его назначили директором ФСБ, министром и даже президентом", – заметил Жирнов.
Бывший агент КГБ считает, что Путин не ожидал добиться такого успеха, поэтому у него поехала крыша. Диктатор решил, что на него "сошла Божья благодать".
Почему Путин обратился к шаманам
Жирнов отметил, что Путин потерял чувство реальности в 2008 году, когда не смог оставить власть после двух президентских сроков. Тогда он посадил в Кремль Медведева, но продолжил руководить Россией.
Путин испугался, ему было неприятно. Понятно, что он всем руководил, но нужно было играть игру, что он подчиненный. У Медведева в 2011 году был более высокий рейтинг, чем у Путина. Медведев мог отдать приказ ФСБ арестовать Путина,
– сказал он.
Экс-агент КГБ напомнил, что в 2011 году в Кремле даже был заговор отстранить от власти Путина и оставить Медведева на второй президентский срок. В 2012 году Путин все-таки вернулся в Кремль, тогда же он и начал совещаться с шаманами.
"Он понял, что ему нужна какая-то могучая сила. Его возвращение в 2012 было плохим. Затем он поссорился с Бараком Обамой (экс-лидер США – 24 Канал), не поехал на саммит G7. В 2014 году он оккупировал Крым, часть Донбасса. Дальше упал рубль, цены на нефть, все начало рушиться", – отметил собеседник.
Сергей Жирнов добавил, что после 24 февраля 2022 года положение бункерного деда крайне плохое. У российского диктатора ощущение, будто его "оставили высшие силы".
Жирнов о разговорах Путина с шаманами: смотрите видео
Путин смертельно болен: главное
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