На Пасху "бункерный диктатор" решил показаться на людях и даже посетил церковь. В то же время на фотографиях, которые затем начали распространяться по сети, обычные люди, а затем и журналисты заметили "странную метку" на шее.
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Со здоровьем – невзгоды
Собственно, на одном из фото, опубликованных кремлевскими каналами, Путин выглядит мрачным и держит свечу. В то же время на коже над воротником его рубашки видна небольшая вмятина, напоминающая букву "Z", которая стала символом оккупантов в войне против Украины.
Шрам на шее Владимира Путина вызвал новые слухи о том, что здоровье российского президента может быть серьезно подорвано на фоне войны против Украины,
– пишут в материале издания New York Post.
Кроме того, там приведено заявление народного депутата Украины Алексея Гончаренко, который отметил, что диктатор "не очень хорошо выглядел в церкви", ведь передвигался с палкой и привлекал к себе внимание как раз благодаря этому шраму.
Шрам на шее у Путина в форме буквы "Z" / Фото из российских СМИ
Путин смертельно болен
- Отметим, что об ухудшении здоровья "бункерного" даже говорили в Главном управлении разведки Украины. Руководитель структуры Кирилл Буданов уверял, что Путин смертельно болен раком и уже не первый месяц борется с этим недугом.
- Вместе с тем, он убежден, что умрет лидер враждебного государства после победы Украины в этой войне. По его словам, она однозначно должна произойти быстрее, чем похорон диктатора.
- Кроме того, политический аналитик Александр Кочетков говорил о том, что Путину уже начинают готовить замену в Кремле. Как он констатировал, политикой нынешнего президента уже недовольны все в России.
- То есть можно подытожить, что "бункерный" либо умрет сам, либо его убьют – счастливого финала в этой истории для Путина нет.