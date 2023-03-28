Об этом в комментарии 24 Канала заявил политический аналитик Александр Кочетков. Он убежден, что Путину будут готовить замену. Представители российской элиты, обогащавшиеся годами благодаря Кремлю, уже недовольны российским диктатором и кое-где его безумными заявлениям о ядерном оружии.

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"Акело" ошибся. "Акело" промахнулся очень серьезно, поэтому "Акело" будут смещать так или иначе", – заявил он.

Политический аналитик убежден, что планы по этому поводу уже готовит даже ближайшее окружение российского диктатора. Мол, они уже ведут переговоры с Западом и ищут там определенные связи.

Они ищут и предлагают фигуры, как будто "чистые". Там говорят о сыне Патрушева, других ищут, которые могут быть приемлемы для Запада после Путина,

– рассказал Кочетков.

История повторяется

По его словам, это вполне напоминает ситуацию после смерти Иосифа Сталина, когда к власти в СССР пришел Георгий Маленков, а впоследствии и Никита Хрущев, развенчавший "культ Сталина".

"Что-то подобное мы будем наблюдать и там. Но возникновение такого "мягкого обстоятельства" было связано с тем, что он просто умер. Или то же происходит с Путиным, а он болен неизлечимой болезнью, которая называется старость", – отметил политический аналитик.

Он уверен, что Украина может стать тем же "маркером", который сдвинет Владимира Путина от власти.

"Наше успешное наступление как раз будет фактором, который там вызовет определенные процессы вокруг Путина. И тогда его будут подвигать и он сам будет вынужден подвигаться", – рассказал Александр Кочетков.

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Китаю не нравится

По его мнению, глава КНР Си Цзиньпин не очень доволен происходящим. Мол, он не хочет иметь дело с проигравшими.

"Все хотят иметь дело с победителями. А Путин и возглавляемая им Россия – не являются победителем", – отметил он.

Кочетков убежден, что все от нее или будут отдаляться, кроме тех, кому некуда деваться, или искать вариант, как Россию вернуть в состояние, когда с ней можно сосуществовать.

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