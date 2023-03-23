Их в эфире 24 Канала назвал секретарь СНБО Алексей Данилов. Речь идет о сыне Николая Патрушева Дмитрии, который сейчас является российским министром сельского хозяйства, и Михаиле Мишустине.

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"Вероятно, они будут ставить на Мишустина – человека, который долгое время держит Россию, понимает процессы, а главное – не слишком запятнан. Хотя я не знаю таких людей в России, у которых нет крови наших детей на руках", – сказал чиновник.

Почему Мишустин – фаворит

По словам Алексея Данилова, сам Си Цзиньпин уделил внимание этой кандидатуре. Об этом свидетельствует и личное приглашение Мишустина в Китай.

"Я думаю, для китайцев вопрос относительно Путина решен и в нем поставлена точка. Они смотрят, кто там будет следующим руководителем, который будет им передавать все то, что есть на территории России фактически за бесценок. Чтобы они были некоторыми партнерами", – отметил секретарь СНБО.

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Поможет ли Китай России

Кроме поиска преемника Путина, Си Цзиньпин присматривался и к российским территориям, которые может присвоить или использовать. Но помогать стране-агрессору в войне не будет, уверен Данилов.

Мы считаем, что Китай не будет напрямую поставлять оружие России. Более того – не будет играть, потому что китайская экономика слишком велика, чтобы идти на такие риски,

– объяснил чиновник.

Как Китай уже оккупировал Россию

Посягательства на территории со стороны России начались давно, как и ее "тихая оккупация".

"На Дальнем Востоке биологическая оккупация Китаем длится 25 – 30 лет. Там уже количество китайского населения превышает количество россиян, много китайского бизнеса. И этот процесс движется", – отметил секретарь СНБО.

Вопрос только в том, до каких пределов будет продвигаться Китай. Контролировать этот процесс должен именно Запад, чтобы "у некоторых стран не было слишком много территорий, которые на сегодняшний день считаются российскими", резюмировал Алексей Данилов.

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