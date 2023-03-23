Їх в ефірі 24 Каналу назвав секретар РНБО Олексій Данілов. Мовиться про сина Ніколая Патрушева Дмітрія, який наразі є російським міністром сільського господарства, та Міхаіла Мішустіна.

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"Ймовірно, вони ставитимуть на Мішустіна – людину, яка тривалий час тримає Росію, розуміє процеси, а головне – не занадто заплямована. Хоча я не знаю таких людей в Росії, в яких немає крові наших дітей на руках", – сказав посадовець.

Чому Мішустін – фаворит

За словами Олексія Данілова, сам Сі Цзіньпін приділив увагу цій кандидатурі. Про це свідчить й особисте запрошення Мішустіна до Китаю.

"Я думаю, для китайців питання відносно Путіна вирішене і в ньому поставлена крапка. Вони дивляться, хто там буде наступним керівником, який буде їм передавати все те, що є на території Росії фактично за безцінь. Щоб вони були такими собі партнерами", – відзначив секретар РНБО.

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Чи допоможе Китай Росії

Крім пошуку наступника Путіна, Сі Цзіньпін придивлявся й до російських територій, які може привласнити або використати. Натомість допомагати країні-агресорці у війні не буде, впевнений Данілов.

Ми вважаємо, що Китай не буде напряму постачати зброю Росії. Ба більше – не буде гратися, бо китайська економіка занадто велика, щоб йти на такі ризики,

– пояснив чиновник.

Як Китай вже окупував Росію

Зазіхання на території з боку Росії почалися давно, як і її "тиха окупація".

"На Далекому Сході біологічна окупація Китаєм триває 25 – 30 років. Там вже кількість китайського населення перевищує кількість росіян, багато китайського бізнесу. І цей процес рухається", – зазначив секретар РНБО.

Питання тільки в тому, до яких меж просуватиметься Китай. Контролювати цей процес має саме Захід, аби "у деяких країн не було аж занадто багато територій, які на сьогодні вважаються російськими", резюмував Олексій Данілов.

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