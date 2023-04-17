Фото, которое привело к обсуждению, сделанное 16 апреля, на Пасху в храме. В кадр обратил внимание журналист Денис Казанский.

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Ой, а что это у Володи? Кажется, я понял, откуда взялась Z,

– написал он в твиттере.

Дело в том, что на фото можно рассмотреть большую отметку на шее российского президента в форме буквы Z.



У Путина на шее заметили странный знак / Фото росЗСИ



Знак напоминает символ окупантов в войне "Z" / Фото рос СМИ (увеличенное изображение)

Чтобы означать знак на шее Путина

Пользователи предположили, что это может быть шрам после операции или же на богослужении присутствовал двойник Путина. Вот несколько ярких комментариев-предположений:

"Какое же ты старое и древнее, надеюсь, ты доживешь до тех пор, когда увидишь нашу победу",

"Буданов был прав",

"Скоро умрет, инфа 100",

"Вид – за минуту до веревки",

"Жаль, что операция прошла удачно", "Скоро Zдохнет";

"Гордон пытался кадык вырвать", "Дед в юности пересмотрел фильм Zorro до головокружения".

Еще часть комментаторов отмечают, что на публичных мероприятиях под видом Путина часто появляются разные люди. Однако черты лица выдают двойников.



У Путина двойники / Коллаж из соцсети

Что известно о двойниках Путина