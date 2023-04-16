Между российским президентом и людьми все равно поставили ограждение и охрану. Фото обнародовали в сети, передает 24 Канал.

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В частности, в кадре находились двое спортивных мужчин, которые по случаю Пасхи оделись в белые рубашки и синие пиджаки. Они охраняли лестницу, по которой можно было попасть на балкон.

Допустили к Путину только его приближенного – мэра Москвы Сергея Собянина.



Массовка Путина / Фото с твиттера

В сети высмеяли Путина

Пользователи сети подчеркнули, что это – спектакль. Поход Путина в храм не имеет ничего общего с подлинной верой. Люди пишут, что культовые сооружения РПЦ давно покинул Бог, поэтому массовка – неудивительна.

Другие реакции:

"Сатана первым заходит в храм, где бога нет".

"Посмотреть на этого кровавого Путина, отстранившегося от людей, и можно понять, что это по сути Ирод",

"Ну хоть массовку из ФСОшников больше нагнали... А то на Рождество до слез жалко и убого было".



Путин на пасхальном богослужении / Фото с твиттера