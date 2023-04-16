Між російським президентом та людьми все одно поставили огородження та охорону. Фото оприлюднили в мережі, передає 24 Канал.

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Зокрема, у кадрі були двоє спортивних чоловіків, які з нагоди Великодня одягнулися в білі сорочки та сині піджаки. Вони охороняли сходи, якими можна було потрапити на балкон.

Допустили до Путіна лише його наближеного – мера Москви Сергія Собяніна.



Масовка Путіна / Фото з твітера

У мережі засміяли Путіна

Користувачі мережі наголосили, що це – вистава. Похід Путіна до храму не має нічого спільного зі справжньою вірою. Люди пишуть, що культові споруди РПЦ давно покинув Бог, тому масовка – недивно.

Інші реакції:

"Сатана першим заходить у храм, де бога немає".

"Подивитися на цього кривавого Путіна, який відсторонився від людей, і можна зрозуміти, що це по суті Ірод",

"Ну хоч масовку з ФСОшників більше нагнали... А то на Різдво до сліз шкода й убого було".



Путін на великодньому богослужінні / Фото з твітера