Аналітики вивчили ситуацію та дійшли до цікавого висновку. На їхню думку, рішення про скасування парадів на 9 травня пов'язано, зокрема з провалом великого наступу, анонсованого ще взимку.

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Путін зазнає болючого удару

В організації зазначають, що Росія прикривається міркуваннями безпеки. Мовляв, саме тому ухвалила рішення скасувати паради у низці регіонів.

Але думки коментаторів інакші. Вони вважають, що одна з причин – дефіцит танків та іншої техніки. А разом із тим – бажання приховати реальні масштаби втрат, яких військо Росії зазнало в Україні.

Якою б не була справжня причина, кажуть в організації, відповідне рішення – "болючий удар для Владіміра Путіна, який натякає на похмуру реальність". Власне, вона затьмарює оптимістичні пропагандистські зображення наступу, який не вдалося реалізувати.

Поразки Росії ростуть

Великий наступ провалився. Як зазначають в організації, перші кілька місяців 2023 року, коли й відбувався масштабний наступ, не принесли бажаного результату. Росії вдалося досягнути лише номінальні перемоги. І то ціною шалених втрат як у живій силі, так і в техніці.

Як зазначають в організації, перші кілька місяців 2023 року, коли й відбувався масштабний наступ, не принесли бажаного результату. Росії вдалося досягнути лише номінальні перемоги. І то ціною шалених втрат як у живій силі, так і в техніці. Бомбардування енергетики. Також звернули увагу на зимову кампанію атак цивільної енергетичної інфраструктури. Аналітики пишуть, що, схоже, і вона закінчилася невдачею. Україна не лише посилила свою ППО, а й змогла зберегти світло. Ба більше, на початку квітня відновила експорт електроенергії до сусідніх країн Європи.

Також звернули увагу на зимову кампанію атак цивільної енергетичної інфраструктури. Аналітики пишуть, що, схоже, і вона закінчилася невдачею. Україна не лише посилила свою ППО, а й змогла зберегти світло. Ба більше, на початку квітня відновила експорт електроенергії до сусідніх країн Європи. Західна підтримка зросла. Путін прагнув усіма своїми діями розхитати підтримку України. Але за перші кілька місяців наші союзники навпаки ще більше об'єдналися та розширили військову допомогу. Мовиться про передачу сучасних танків, а також винищувачів радянських часів. А візит Байдена до Києва у лютому був ключовим меседжем незмінної рішучості Заходу підтримувати Україну.

Путін прагнув усіма своїми діями розхитати підтримку України. Але за перші кілька місяців наші союзники навпаки ще більше об'єдналися та розширили військову допомогу. Мовиться про передачу сучасних танків, а також винищувачів радянських часів. А візит Байдена до Києва у лютому був ключовим меседжем незмінної рішучості Заходу підтримувати Україну. Путіна шукає Гаага. Це ще одна погана новина для кривавого диктатора. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Його звинуватили у воєнних злочинах, зокрема викраденні українських дітей. Так, на лаві підсудних він опиниться не скоро. Але це означає, що президент Росії зазнав репутаційних втрат.

Парад у Москві вже не буде святом

В організації наголошують, що Путіну буде складно задати правильний тон під час свого виступу на параді 9 травня у Москві. Й оскільки реальних перемог практично немає, а перспективи мізерні, то він, "швидше за все, шукатиме натхнення у славі минулого".

Аналітики наголошують, що Путін може спробувати провести паралелі між нинішньою війною та Другою світовою. Але таке порівняння може бути невтішним для кривавого диктатора. В організації нагадують наступ Німеччини у 1941 році. Тоді Москва щорічний парад на честь Жовтневої революції на Красній площі провела. І це при тому, що за якісь кілька кілометрів стояло військо Гітлера.

На противагу цьому, Путін, очевидно, зараз не здатен захистити Росію від набагато скромнішої загрози з боку країни, яку він розраховував завоювати всього за три дні,

– наголосили в організації.

У матеріалі підкреслили, що цього року 9 травня для Росії може стати символом того, що режим Путіна лиш продовжує слабшати.