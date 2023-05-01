Руки в крові вже давно: Путін міг бути причетний до вбивства ексгубернатора Петербурга

Ще у дев'яностих роках Владімір Путін був членом злочинного угруповання і його пов'язують із вбивствами багатьох впливових осіб. Так, нещодавно ФСБ розкрило справу загибелі ексгубернатора Санкт-Петербурга 25 років тому.

Про це 24 Каналу розповів Ігор Яковенко – російський опозиційний журналіст. За його словами, усім давно відомо про кримінальне минуле Владіміра Путіна.

Дивіться також Доньки Путіна заробили за 2022 рік понад мільярд рублів: що про це відомо

Путін міг "замовити" багатьох у 90-ті

Федеральна служба Росії повідомила, що розкрила вбивство губернатора Санкт-Петербурга Міхаїла Манєвіча в 1997 році, до якого міг був причетний президент Росії Владімір Путін. ФСБ стверджує, що Манєвіч був вбитий за замовленням ватажка Тамбовського злочинного угруповання Владіміром Борсукова. Вони тісно були пов'язані із Путіним.

Путін від самого початку був з бандитського середовища – це не новина. Він був у злочинному угрупованні, яке було пов'язане з "тамбовцями". Деталі про його злочинну діяльність в період роботи в пітерській мерії час від часу випливають на поверхню. У Путіна руки в крові давно,

– зазначив Ігор Яковенко.

Є ціла серія вбивств у Санкт-Петербурзі, до якої міг бути причетний Владімір Путін у 90-ті роки.

Крім того, зараз російському диктатору протистоять багато людей саме з пітерського середовища. Втім головна частина тих, хто справді намагався протидіяти Путіну або виїхали, або сидять у в'язниці.

Ігор Яковенко про причетність Путіна до вбивства губернатора Петербурга: дивіться відео

Розкол між російськими елітами та Путіним: що відомо