Про це заявив очільник української розвідки Кирило Буданов. За його словами, на сьогодні є протиріччя між військовими, політичними та бізнес-елітами Росії на тему війни.

Важливо У влади великий страх перед бунтами: Росія готує спецполк для розгону мітингів

Що може змусити росіян вийти на масові протести

За словами Буданова, Росія зараз зіткнулася з серйозними протиріччями. Однак, на відміну від України, Росія не є суспільством, яке може зазнати істотних змін.

Не подобається – вийшов, сказав, тобі щось відповіли, далі когось на Майдан вивели. Там так не працює,

– зазначив очільник ГУР МО.

В історії Російської імперії та Російської Федерації було виявлено, що військові поразки часто призводили до заколотів, повстань і мітингів проти влади. Однак один помітний виняток стався у 1993 році. Він був заснований трохи на інших засадах, але нічого іншого не може бути.

"Військові невдачі призведуть до пошуку винних. Пошук винних призведе до наступних подій. Але сподіватися на те, що вийде російський народ, не слід", – наголосив Буданов.

Росія готує спецполк для розгону мітингів

Нагадаємо, що наразі у Росії тренують спеціальний полк для розгону мітингів. Таким чином, влада Росії готується до можливих виступів.

Російський правозахисник Марк Фейгін зауважив, що російська диктатура завжди заздалегідь готується до протидії подібному волевиявленню громадян. За його словами, безвідносно до того, чи очікуються в Росії мітинги та протести, чи ні, російська влада завжди готова протидіяти їм, ніколи не шкодує грошей для цього.