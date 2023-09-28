Друг Путина призвал взорвать ядерную бомбу на территории России: способен ли на это диктатор

Россия снова начинает наращивать ядерную риторику. На днях человек из ближнего окружения Путина предложил испытать ядерное оружие на архипелаге Новая Земля.

Таким образом хотят еще раз запугать западный мир, чтобы тот склонялся к решениям, необходимым России. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что страна-агрессорка не впервые использует ядерный шантаж.

Читайте на тему Россия больше всего заслуживала ядерного разоружения еще в 1990 году, – Зеленский

Что стоит за ядерными угрозами

Друг Владимира Путина президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук предложил взорвать ядерную бомбу в Арктике, чтобы напугать Запад. Он также призвал к возвращению испытаний ядерного оружия на Новой Земле. Это, мол, "подтолкнет Запад" к диалогу.

Братья (Михаил и Юрий – 24 Канал) Ковальчуки – это ближнее окружение Путина, они были одними из инициаторов нападения на Украину, убийства сотен тысяч украинских граждан. То есть, эти братья понимают, что они уже своей смертью не умрут. Поэтому для них применение ядерного или не ядерного оружия – уже не существенно,

– отметил Роман Свитан.

Испытание "Царь-бомбы", которое Ковальчук привел в пример, действительно разорвали над архипелагом Новая Земля в 1961 году, чтобы показать мощь наработок Советского Союза. Однако производственные мощности России и близки к тем, что были в СССР.

"Думаю, это предложение только для того, чтобы поднять (ядерную – 24 Канал) риторику в информационном поле. Они уже не знают, из чьих уст забрасывать эту риторику. Медведев уже не подходит, он спился и его ядерная риторика похожа только на риторику клоуна", – заявил военный эксперт.

Однако и братья Ковальчуки – это не очень удачный вариант, ведь всем известно, что они поощряли Путина к полномасштабному вторжению в Украину.

Нава Земля – это архипелаг в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями. Он входит в Архангельскую область России.

"Действий не будет никаких – никаких взрывов, где бы они там ни хотели. Они не преподнесут вопрос в действие. Иначе тогда российскую экономику без колебаний сотрут. Утром россияне проснутся и у них "света в бане" не будет", – подчеркнул Свитан.

Делают это для того, чтобы запугать мировых консервативных политиков россиянами и подтолкнуть к определенным решениям, которые будут выгодны России.

Роман Свитан о мотивах ядерной риторики: смотрите видео

Обычная пугалка от России

Напомним, что в разные периоды усиления ядерных угроз от России, "на сцену" сходил и Китай. В Пекине четко заявили, что использование ядерного оружия недопустимо, что может служить определенным фактором сдерживания для России.

В то же время использование ядерного оружия на территории России напрямую может выглядеть как определенный обход этого запрета. При этом не стоит забывать о международных конвенциях, запрещающих испытание или применение ядерного оружия на любой территории.

Договоренности существуют еще с прошлого тысячелетия и с определенного периода времени отсутствуют факты использования ядерного оружия со стороны подписантов конвенций. Поэтому подрыв ядерной бомбы в любом месте будут расцениваться как испытание, то есть нарушение и выход из мировых конвенций о мировой ядерной безопасности,

– заметил Свитан.

Поэтому очень маловероятно подрыв ядерной бомбы даже на российской территории. Такие вбросы пытаются распространить в медиапространстве перед масштабными действиями в рамках контрнаступления ВСУ.

Ядерная безопасность: последние новости