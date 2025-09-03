ПВО уничтожила 451 вражескую цель во время комбинированной атаки на Украину
- ПВО Украины сбила 451 из 526 вражеских целей во время атаки 3 сентября.
- Россияне запустили дроны "Шахед" и ракеты "Калибр" и Х-101, из которых 3 ракеты и 69 дронов попали в 27 локациях.
Ночью и утром 3 сентября бойцы ПВО защищали украинское небо от вражеского вооружения. За это время удалось сбить более чем 450 из 526 целей, среди которых были ракеты и дроны.
Как отработала ПВО 3 сентября?
Российская армия атаковала Украину с 16:00 2 сентября. Враги ударили по разным регионам, применяя ударные БпЛА, а также ракеты воздушного и морского базирования. Воины Воздушных Сил всего зафиксировали в небе этой ночью 526 средств воздушного нападения. Россияне запустили:
- 502 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов из Курска, Брянска, Миллерово, Орла, Шаталово, Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированной Чауды, что в Крыму.
- 16 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря;
- 8 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области и Краснодарского края.
Украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы обезвредили 451 воздушную цель, среди которых – 430 "Шахедов" и дронов-имитаторов различных типов, 14 "Калибров" и 7 крылатых ракет Х-101.
К сожалению, три ракеты и 69 ударных БпЛА попали на 14 локациях, падение обломков также зафиксировано в 14 местах.
По состоянию на 09:15 в воздушном пространстве Украины было еще несколько вражеских дронов.
Сбитые цели в ночь на 3 сентября / Инфографика Воздушных Сил ВСУ
Что известно о последствиях атаки?
В Кировоградской области дронами атаковано Знаменскую общину, в частности объекты Укрзализныци. Пострадала также энергетическая инфраструктура. Ранения получили 5 человек, в частности работники железной дороги.
В Вышгороде из-за российского обстрела произошло возгорание между жилыми многоэтажками, поврежден автомобиль и остекление домов. Прошло без пострадавших.
Россия атаковала Калуш Ивано-Франковской области крылатыми ракетами и дронами. Из-за атаки обучение в школах и садиках города приостановили. Громко также было в Коломые.
Российская армия несколько раз за ночь атаковала Хмельницкий. В городе произошли пожары на разных локациях, в жилых домах повреждены окна.
Ночью ПВО работала по вражеским целям во Львове. Обошлось без жертв.