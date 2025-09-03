Ночью и утром 3 сентября бойцы ПВО защищали украинское небо от вражеского вооружения. За это время удалось сбить более чем 450 из 526 целей, среди которых были ракеты и дроны.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Смотрите также Россия в очередной раз массированно атаковала Украину с воздуха: что известно о последствиях

Как отработала ПВО 3 сентября?

Российская армия атаковала Украину с 16:00 2 сентября. Враги ударили по разным регионам, применяя ударные БпЛА, а также ракеты воздушного и морского базирования. Воины Воздушных Сил всего зафиксировали в небе этой ночью 526 средств воздушного нападения. Россияне запустили:

502 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов из Курска, Брянска, Миллерово, Орла, Шаталово, Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированной Чауды, что в Крыму.

16 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря;

8 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области и Краснодарского края.

Украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы обезвредили 451 воздушную цель, среди которых – 430 "Шахедов" и дронов-имитаторов различных типов, 14 "Калибров" и 7 крылатых ракет Х-101.

К сожалению, три ракеты и 69 ударных БпЛА попали на 14 локациях, падение обломков также зафиксировано в 14 местах.

По состоянию на 09:15 в воздушном пространстве Украины было еще несколько вражеских дронов.



Сбитые цели в ночь на 3 сентября / Инфографика Воздушных Сил ВСУ

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Что известно о последствиях атаки?