Укр Рус
24 Канал Главные новости ПВО уничтожила 451 вражескую цель во время комбинированной атаки на Украину
3 сентября, 09:05
3

ПВО уничтожила 451 вражескую цель во время комбинированной атаки на Украину

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • ПВО Украины сбила 451 из 526 вражеских целей во время атаки 3 сентября.
  • Россияне запустили дроны "Шахед" и ракеты "Калибр" и Х-101, из которых 3 ракеты и 69 дронов попали в 27 локациях.

Ночью и утром 3 сентября бойцы ПВО защищали украинское небо от вражеского вооружения. За это время удалось сбить более чем 450 из 526 целей, среди которых были ракеты и дроны.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Смотрите также Россия в очередной раз массированно атаковала Украину с воздуха: что известно о последствиях

Как отработала ПВО 3 сентября?

Российская армия атаковала Украину с 16:00 2 сентября. Враги ударили по разным регионам, применяя ударные БпЛА, а также ракеты воздушного и морского базирования. Воины Воздушных Сил всего зафиксировали в небе этой ночью 526 средств воздушного нападения. Россияне запустили:

  • 502 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов из Курска, Брянска, Миллерово, Орла, Шаталово, Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированной Чауды, что в Крыму.
  • 16 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря;
  • 8 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области и Краснодарского края.

Украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы обезвредили 451 воздушную цель, среди которых – 430 "Шахедов" и дронов-имитаторов различных типов, 14 "Калибров" и 7 крылатых ракет Х-101.

К сожалению, три ракеты и 69 ударных БпЛА попали на 14 локациях, падение обломков также зафиксировано в 14 местах.

По состоянию на 09:15 в воздушном пространстве Украины было еще несколько вражеских дронов.


Сбитые цели в ночь на 3 сентября / Инфографика Воздушных Сил ВСУ

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Что известно о последствиях атаки?

  • В Кировоградской области дронами атаковано Знаменскую общину, в частности объекты Укрзализныци. Пострадала также энергетическая инфраструктура. Ранения получили 5 человек, в частности работники железной дороги.

  • В Вышгороде из-за российского обстрела произошло возгорание между жилыми многоэтажками, поврежден автомобиль и остекление домов. Прошло без пострадавших.

  • Россия атаковала Калуш Ивано-Франковской области крылатыми ракетами и дронами. Из-за атаки обучение в школах и садиках города приостановили. Громко также было в Коломые.

  • Российская армия несколько раз за ночь атаковала Хмельницкий. В городе произошли пожары на разных локациях, в жилых домах повреждены окна.

  • Ночью ПВО работала по вражеским целям во Львове. Обошлось без жертв.