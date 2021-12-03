Пытали кипятильником и подожгли: в Донецкой области из-за 1500 грн жестоко убили пенсионера

Донецкая прокуратура завершила расследование против жителя Новотроицкого, обвиняемого в 2 умышленных жестоких убийствах и разбойных нападениях. Преступление произошло в ночь на 12 мая 2021 года.

Правоохранители выяснили, что 36-летний преступник вместе с тремя знакомыми ворвались в дом 90-летнего мужчины в селе Трудовое. Пенсионер они связали и требовали у него драгоценности и деньги. При этом мужчину били ломом и разогретым кипятильником по всему телу.

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После этого изверги забросали мужчину тряпьем и подожгли. Они забрали деньги в сумме 1500 грн, столовые изделия и юбилейные медали и скрылись с места преступления,

– сообщили в прокуратуре.

Еще одно преступление

Злоумышленник 20 июля 2021 года в Краматорске посетил 60-летнюю женщину, которой помогал делать ремонт. Он требовал у нее деньги, дважды ударил молотком по спине.

Тогда изверг привязал женщину шнуром и эластичным бинтом к 2 стульям, сделав так называемую скользящую петлю. Таким образом, злоумышленник задушил женщину, забрав у нее деньги и вещи на 10 300 гривен.

За жестокие убийства виновнику грозит пожизненное заключение.

Убийства и ограбление пенсионеров