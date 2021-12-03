Катували кип'ятильником: на Донеччині через 1500 гривень жорстоко вбили пенсіонера

Донецька прокуратура завершила розслідування проти мешканця Новотроїцького, якого звинувачують в 2 умисних жорстоких вбивствах та розбійних нападах. Злочин трапився у ніч на 12 травня 2021 року.

Правоохоронці з'ясували, що 36-річний злочинець разом із трьома знайомими вдерлись до будинку 90-річного чоловіка у селі Трудове. Пенсіонера вони зв'язали і вимагали в нього коштовності й гроші. При цьому чоловіка били ломом і розігрітим кип'ятильником по всьому тілу.

До теми На Львівщині 22-річний хлопець жорстоко побив власну бабусю

Після цього нелюди закидали чоловіка ганчір’ям та підпалили. Вони забрали гроші у сумі 1500 грн, столові вироби і ювілейні медалі й зникли з місця злочину,

– повідомили в прокуратурі.

Ще один злочин

Зловмисник 20 липня 2021 року у Краматорську навідався до 60-річної жінки, якій допомагав робити ремонт. Він вимагав у неї гроші, двічі вдарив молотком по спині.

Тоді нелюд прив’язав жінку шнуром та еластичним бинтом до 2 стільців, зробивши так звану ковзну петлю. Таким чином зловмисник задушив жінку, забравши у неї гроші і речі на 10 300 гривень.

За жорстокі вбивства винуватцю загрожує довічне ув'язнення.