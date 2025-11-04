Дроны залетели на 50 километров в тыл россиян, – бойцы поразили работой на Волчанском направлении

Пилоты БпЛа 72 отдельной механизированной бригады им.Черных Запорожцев сейчас работают на Волчанском направлении, Харьковщина. Недавно они достигли серьезного результата – добили вглубь врага на 50 километров.

Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что Черные Запорожцы находятся на севере Харьковщины только 3 месяца. Однако даже за такой короткий срок они смогли изучить ландшафт и показать результат.

Как россияне "встречают" дроны с Волчанского направления?

Командир батальона БпЛА Андрей Назаренко заметил, что противник пытается зайти в тыловые структуры украинских бойцов малыми группами. Однако украинские военные эффективно уничтожают оккупантов на подходах.

Враг также хочет использовать ухудшение погодных условий, чтобы незаметно продвигаться. Однако батальон сделал все возможное, чтобы иметь "глаза".

Мы догоняем врага в использовании дронов на оптоволокне. Этими БпЛА мы залетаем прямо в чащу лесов и находим лагеря противника. Даже были случаи, когда наши дроны залетели на 50 километров в тыл россиян,

– подчеркнул он.

Только за октябрь батальон БпЛА уничтожил 30 вражеских единиц легкой автомобильной техники, повредил российский танк, пушку и энергетические объекты. Постоянной целью также является скопление россиян и их накопления горюче-смазочных материалов.

Бои на Волчанском направлении: смотрите на карте

Сейчас батальон имеет две основные цели – перерезание вражеской логистики, без которой он теряет наступательные возможности, а также точки российских пилотов беспилотников. Недавно удалось уничтожить одну из них.

Что еще известно о ситуации на Волчанском направлении?