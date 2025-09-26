На Черниговщине вражеским БпЛА противодействовала украинская авиация. К сожалению, было и попадание вражеского вооружения о критической инфраструктуре области.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.

Смотрите также "Шахеды" атакуют Юг Украины: куда направляются вражеские дроны

Как в Черниговской области сбивали российские дроны?

По словам Брижинского, в пятницу, 26 сентября, в небе над Черниговской областью сбивали вражеские беспилотники. В этот день враг атаковал объекты критической инфраструктуры, в частности попал в энергетический объект. Без света осталась часть Чернигова и Бахмачский район.

Воздушные силы уничтожают вражеские цели в воздухе. Находитесь в безопасных местах,

– написал глава МВА.

Украинская авиация противодействовала российским дронам: смотрите видео

ПВО в виде авиации уничтожила часть дронов, однако в Черниговской области атака не прошла без последствий. После того, как в Чернигове исчезло электроснабжение, в городе прекратила работу часть светофоров и наружное освещение.

Атака дронами обесточила все объекты "Черниговводоканала". Над ликвидацией последствий специалисты уже работают.

Что известно о последних атаках на Украину?