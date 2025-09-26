На Чернігівщині ворожим БпЛА протидіяла українська авіація. На жаль, було й влучання ворожого озброєння про критичній інфраструктурі області.

Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

Як в Чернігівській області збивали російські дрони?

За словами Брижинського, у п'ятницю, 26 вересня, в небі над Чернігівською областю збивали ворожі безпілотники. Цього дня ворог атакував обʼєкти критичної інфраструктури, зокрема влучив у енергетичний об'єкт. Без світла залишилася частина Чернігова та Бахмацький район.

Повітряні сили знищують ворожі цілі в повітрі. Перебувайте в безпечних місцях,

– написав очільник МВА.

Українська авіація протидіяла російським дронам: дивіться відео

ППО у вигляді авіації знищила частину дронів, однак у Чернігівській області атака не минула без наслідків. Після того, як в Чернігові зникло електропостачання, в місті припинила роботу частина світлофорів та зовнішнє освітлення.

Атака дронами знеструмила всі об'єкти "Чернігівводоканалу". Над ліквідацією наслідків фахівці вже працюють.

Що відомо про останні атаки на Україну?