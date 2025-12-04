"Вернуть каждого": все об обменах, как работает Координационный штаб и где удерживают пленных

Возвращение наших людей домой из плена – является настоящим счастьем, охватывающим всю страну. За каждым обменом работа десятков людей, которые шаг за шагом приближают возвращение украинских военных и гражданских домой. Это, в частности, Координационный штаб Главного управления разведки, который уже смог вернуть более 6 тысяч наших людей и продолжает активную борьбу за тех, кто еще в плену.

Как проходят переговоры по обмену, где удерживают пленных и что делать, если ваш близкий человек пропал без вести или попал в плен – читайте в материале 24 Канала.

Как работает Координационный штаб?

Координационный штаб был создан после начала широкомасштабного вторжения – в марте 2022 года. Это соответствовало требованиям международного гуманитарного права Женевской конвенции. Его возглавила тогдашняя вице-премьер-министр Ирина Верещук. Вместе с Координационным штабом было создано Национальное информационное бюро, которое отвечает за учет военнопленных врагов.

После нескольких успешных операций, проведенных ГУР, во главе с Кириллом Будановым, президент Владимир Зеленский решил передать полномочия руководства Координационным штабом начальнику ГУР. Он возглавил Координационный штаб с мая 2022 года.

Кроме возвращения, Координационный штаб определил в своей деятельности еще один важный вопрос – адаптация после пребывания в плену, реинтеграционные мероприятия, постизоляционное сопровождение и психологическая помощь. Ведь освобожденные из плена находятся в достаточно сложном психологическом состоянии после тех испытаний, которых испытали в плену. Кроме того, они имеют неудовлетворительное состояние здоровья.

После освобождения все бывшие военнопленные находятся в центрах реинтеграции, где с ними обязательно работают психологи и предоставляют им сопровождение в виде сессии. Это системная работа как медиков, так и психологов, психотерапевтов, которая работает в комплексе.

Как удерживают военнопленных?

Координационный штаб отвечал за надлежащее содержание военнопленных оккупантов. Это структура и системы Минюста. Сегодня уже сформировано 5 отдельных лагерей, как это требует Третья Женевская конвенция и как это предусмотрено международным гуманитарным правом. Украина в своей деятельности придерживается тех требований, которые выписаны этими документами.

В Украине военнопленных оккупантов содержат отдельно от заключенных. В то же время в России эта практика – провальная. Россия не сделала этого даже за 4 года войны. Они удерживают наших граждан в СИЗО, в тюрьмах вместе с преступниками, что является очень серьезным нарушением международного гуманитарного права и Третьей Женевской конвенции.

Относительно россиян надо понимать, что это очень специфический контингент. То есть это люди, которые в основном мало образованные, с небольшим уровнем достатка, которые всю свою жизнь провели за Путина. Есть люди, которые родились, например, в 2000 году, и для них Путин – это единственный президент, которого они знают,

– рассказал руководитель пресс-службы Координационного штаба Петр Яценко.

В то же время их знания об Украине – наш менталитет, культуру, стиль жизни – чрезвычайно малы. Преимущественно они базируются на каких-то мифах советской эпохи.

Все, кто находится в плену перед обменом, подписывают согласие на обмен. Соответственно если человек вдруг передумал и не хочет возвращаться, то согласно международному гуманитарному праву, его будут удерживать в плену до конца боевых действий. Подавляющее большинство из них хочет как можно быстрее вернуться в родную страну, которая их послала на войну, или они сами решили.

Как проводят переговоры с Россией по обмену?

Основная задача Координационного штаба – возвращение наших граждан. В 2022 году акцент был на военнослужащих. За полтора года там поняли, что гражданские, которые также пострадали в результате вооруженного конфликта и были незаконно задержаны оккупационными властями, так же находятся в местах несвободы, как и военнослужащие, которые захвачены в плен. Они содержатся в таких же камерах и к ним такое же отношение.

Координационный штаб выполняет задачи по возвращению всех граждан из любых территорий, связанных с вооруженным конфликтом. Уже сегодня европейские страны, которые чувствуют угрозу со стороны России, интересуются тем опытом, который получила Украина в вопросах деятельности Координационного штаба. В Координационном штабе отмечают: международному обществу очень важно знать, что именно может быть с ними, если Россия пойдет дальше.

Дипломатические отношения между Украиной и Россией, очевидно, не являются действительными. Впрочем, соответствии с законом, Главное управление разведки имеет полномочия на коммуникацию. ГУР наладило переговорный процесс с российской стороной по неофициальным каналам и этот диалог является результативным.

Несмотря на то, что в Третьей Женевской конвенции обмен военнопленными предусмотрен после завершения вооруженного конфликта, Украина делает невероятные вещи уже сегодня. Наши зарубежные партнеры удивляются, как нам удается в активную фазу боевых действий проводить переговоры и возвращать наших граждан домой.

"Возвращать нужно из-за тех условий, в которых они находятся. Если бы российская сторона придерживалась, так же как и Украина, взятых на себя обязательств по содержанию военнопленных, возможно, не было бы такой критической ситуации, которая сегодня есть в вопросах сохранения жизни нашим гражданам. Поэтому мы не можем ждать. Мы организуем работу", – отметил руководитель секретариата Координационного штаба Богдан Охрименко.

Глава ГУР Кирилл Буданов ставит целью возвращение всех граждан. Впрочем, есть такие категории как тяжелобольные, тяжелораненые, которые долгое время находятся в плену, чье здоровье уже подорвано из-за тех условий, в которых Россия их удерживает. Координационный штаб ставит целью и приоритетом возвращение прежде всего этих граждан.



Цель Координационного штаба – возвращение всех украинцев / Координационный штаб

Переговоры, которые ведут с должностными лицами, определенные военно-политическим руководством России, и мероприятия, которые организуют по передаче и возвращению украинских граждан, свидетельствуют, что эта работа имеет практический результат.

Коммуницировать с врагом – это очень сложная вещь. С одной стороны, ты его ненавидишь. С другой стороны, военное искусство предусматривает уважение к врагу, если он ведет себя в соответствии с правилами войны. Но мы видим, что, к сожалению, в России есть проблемы с этим,

– сказал руководитель секретариата Координационного штаба Богдан Охрименко.

Координационный штаб находит человеческий ресурс, дополнительно проводит мероприятия, чтобы переговорный процесс по обмену не останавливался. Кроме ГУР, к переговорам привлечены представители СБУ, МВД, Офиса Президента, секретариата Совета нацбезопасности и обороны и другие структуры, которые могут быть полезными и положительно влиять на процессы по возвращению наших граждан.

Также Координационный штаб постоянно коммуницирует с представителями международного комитета, мониторинга и миссии ООН, которые занимаются вопросами содержания военнопленных. Они имеют доступ ко всем военнопленным оккупантам на территории украинских лагерей.

Богдан Охрименко отметил, что российские спецслужбы неоднократно готовились к проведению различных мероприятий на территории Украины для дестабилизации общественной политической ситуации и не только. Именно коммуникация с семьями давала уверенность в том, что украинский народ единый и пройдет это испытание. Но Россия имеет огромный опыт проведения пропагандистских мероприятий, информационно-психологических операций и делает это системно.

Это метод давления на военно-политическое руководство нашего государства, поскольку это жизнь людей. Это тонкая материя в дипломатии. Хотя это кажется странным, но даже во время вооруженного конфликта дипломатия не прекращается. Мы видим, как Россия использует этот вопрос,

– отметил Богдан Охрименко.

Если бы в таких институтах, как, например, Международный комитет Красного Креста, были механизмы влиять на российского агрессора и обеспечить надлежащее содержание им военнопленных, то этот вопрос не был бы таким болезненным.

"Пребывание в состоянии неопределенной потери, когда ты не знаешь ничего о судьбе своего близкого человека, выедает наших людей изнутри. На самом деле никто не хочет, чтобы это произошло с ним или с его близким. Когда семья получает информацию о том, что ее близкий человек пропал без вести, люди не знают, куда идти. Они начинают обращаться в те органы и организации, которые, к сожалению, не могут им помочь", – поделился Богдан Охрименко.

Координационный штаб размещает информацию в виде социальной рекламы для того, чтобы семьи сразу обращались к ним. Он сотрудничает с ТЦК, которые предоставляют оповещения, непосредственно с военными частями, с Генеральным штабом, с Национальной гвардией, с Государственной пограничной службой. Все эти структуры знают о Координационном штабе и направляют к нему семьи.

Обратите внимание! Все услуги, которые предоставляет Координационный штаб, являются абсолютно бесплатными. Это важно знать, ведь, к сожалению, есть люди, что наживаются на чужом горе.

Что делать, если близкий человек пропал без вести или попал в плен?

Координационный штаб разработал дорожную карту для семьи, которая узнала, что ее близкий пропал без вести или попал в плен. Консультанты объяснят, что нужно сделать человеку. Например, это может быть физическое обращение. Адреса и номера телефонов размещены на сайте в разделе "Контакты". Можно записаться онлайн или по телефону на предварительный прием в удобное время.

Важно! Есть возможность создать личный кабинет, через который можно подать всю информацию, которой владеет семья. В частности, особенности внешности или информацию, которую семья нашла на каких-то медиаресурсах врага, в телеграмм-каналах, на ютуб-каналах.

В Координационном штабе принимают любые фото, видео, которые могут свидетельствовать о судьбе военнослужащего. Далее эту информацию проверяют и учитывают в информационной системе. Довольно часто благодаря таким материалам появляется понимание, что человек не погиб, не пропал без вести, а именно находится во вражеском плену.

"Мы поддерживаем постоянный прямой диалог с семьями, с нашим гражданским обществом для того, чтобы они были уверены, что про них никто не забыл, за их родных борются, их ищут и сделают все возможное и невозможное для того, чтобы их вернули", – отметил руководитель секретариата Координационного штаба Богдан Охрименко.

В общественной приемной Координационного штаба открыта горячая линия, куда есть возможность позвонить и получить все ответы, социальные и юридические консультации. Далее тем, кто обратился на горячую линию, объяснят дальнейшие шаги.



Встреча с семьями военнопленных / Координационный штаб

К сожалению этот процесс может длиться даже не месяцами, а годами, что очень сложно для людей, чей близкий человек пропал без вести или попал в плен. Специалисты Координационного штаба – это прежде всего люди, которые понимают, что в такие моменты нужна поддержка.

Стоит внимания! В Координационном штабе также открыта горячая линия психологической помощи. Там работают специалисты, оказывающие кризисную психологическую помощь. Бесплатная телефонная линия работает ежедневно с понедельника по воскресенье с 10:00 до 20:00. Обратиться можно по телефону: 0 800 332 720.

Что происходит, когда возвращают тела погибших?

К сожалению, есть другая сторона процесса возвращения наших граждан – это возвращение тел наших погибших героев, гражданских, погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины. После возвращения тел наших граждан, их доставляют в учреждения судебно-медицинской экспертизы, где с ними начинают работать следователи Национальной полиции.

Далее происходит идентификация тела, потому что, к сожалению, россияне очень редко отмечают фамилии в списках. Впрочем, даже если фамилию отметили – все равно нужно проверять. Военнослужащий мог надеть чей-то бушлат, в котором был военный билет другого человека. Очень важно не ошибиться здесь, ведь каждая семья должна быть уверена, что они получают тело своего родного.

Какие проекты для россиян имеет Координационный штаб?

В Украине с конца лета 2022 года действует специальный гуманитарный проект "Хочу жить". Он позволяет военнослужащим армии России безопасно сдаться в плен. Все, кто сдается в плен по этой программе, оформляются как те, кто попали в плен в бою. Проект был рассчитан на тех россиян, которых силой мобилизовали и они не хотят воевать против Украины и украинцев, а хотят сохранить свою жизнь.

Сначала россияне относились с недоверием к этому проекту. Думали, что это не работает или будет много фейковых страниц. Роскомнадзор быстро забанил сайт проекта "Хочу жить". Но в Координационном штабе были к этому готовы и сделали много страниц и в соцсетях, и в Телеграме, и чат-бот для того, чтобы можно было связаться. Также горячая линия до сих пор действует. Этот проект помог сохранить жизнь очень многим россиянам.

Также есть гуманитарный проект "Хочу найти". Он призван помочь российским семьям найти своих родных и близких. Россия часто не признает, что человек находится в плену. Поэтому Украина использует это, чтобы доказать: этот человек у нас и надо его как можно быстрее обменять, а взамен получить нашего человека.

Еще один проект называется "Хочу к своим". Он направлен на коллаборационистов, которые осуждены украинскими судами, отбывают наказание за преступления, связанные с предательством родины, с помощью врагу. Эти люди подписывают официальные документы, заявления о том, что они не против выехать в Россию.

Какие еще программы имеет Координационный штаб?

Координационный штаб также поддерживает детей семей, чьи близкие пропали без вести или попали в плен. Им могут оказывать психологическую поддержку в рамках детской помощи. Также проводят различные мероприятия. Например есть проект "Люди будущего", где детей отправляют в различные лагеря, как в пределах Украины, так и в европейские страны.

Это также очень важное направление, потому что дети уязвимы. Они нуждаются в этой поддержке. Это то поколение, которое будет восстанавливать нашу Украину. Я надеюсь, уже не воевать, а восстанавливать. Они как раз должны сформировать то единство и понимание, что быть украинцем – это очень сильно,

– подчеркнула руководитель направления взаимодействия с общественным сектором Координационного штаба Наталья Мельник.

В Координационном штабе очень гордятся командой, что сейчас сформировалась. Они надеются вернуть каждого украинца домой.

"Результаты обмена, когда мы возвращаем своих людей – это, пожалуй, первое, что нас всех здесь держит. Потому что мы понимаем: не зря наш лозунг "Вернуть каждого и каждую". Это не просто слова, а то, с чем мы живем 24 на 7. Мы просыпаемся и засыпаем с тем, что должны каждого вернуть – и военных, и гражданских", – отметила руководитель направления взаимодействия с общественным сектором Координационного штаба Наталья Мельник.

Она добавила, настоящим вдохновением для команды Координационного штаба является тот момент, когда человек, что обращался к ним с болью и отчаянием, приходит с улыбкой и со своим близким человеком, что вернулся из плена, и показывает то место, где получал поддержку, пока ждал. Эти моменты являются движущей силой для команды, чтобы делать все больше для возвращения наших людей домой.