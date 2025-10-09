Рада разрешила бронировать людей в розыске ТЦК и без военного билета
- Критические предприятия могут бронировать работников на 45 дней, даже если у них не должным образом оформлены учетные документы. Бронирование касается военнообязанных работников критических и оборонно-промышленных предприятий.
Рада разрешила критическим предприятиям бронировать людей на 45 дней, если у них ненадлежащим образом оформлены учетные документы. "За" проголосовали 272 депутата.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию Верховной Рады.
Кого могут забронировать даже в розыске ТЦК?
Рада дала право критическим предприятиям право бронировать работников, у которых ненадлежащим образом оформлены учетные документы, на 45 дней после подписания трудового договора. Такое бронирование можно оформить только раз в год.
Бронирование могут получить все военнообязанные работники критически важных предприятий, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса, у которых отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ, или он не состоит на воинском учете, или не уточнил персональные данные.
Соответствующий закон поддержали 272 депутата.
В Украине появится новый реестр военнообязанных
В Украине вступил в силу закон о создании Единого государственного реестра военнообязанных, который должен заработать до конца 2025 года.
Единый государственный реестр военнообязанных интегрируют с другими государственными базами: Государственным реестром актов гражданского состояния; реестром Государственной миграционной службы; базой Министерства внутренних дел; налоговой информацией; базами Пенсионного фонда.
ТЦК и СП смогут получать информацию о: фактическое место жительства лица; наличие отсрочки; возможные выезды человека за границу; дублирование данных.