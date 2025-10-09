Рада разрешила критическим предприятиям бронировать людей на 45 дней, если у них ненадлежащим образом оформлены учетные документы. "За" проголосовали 272 депутата.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию Верховной Рады.

Смотрите также Новый механизм мобилизации: какие данные получат ТЦК и где будут искать военнообязанных

Кого могут забронировать даже в розыске ТЦК?

Рада дала право критическим предприятиям право бронировать работников, у которых ненадлежащим образом оформлены учетные документы, на 45 дней после подписания трудового договора. Такое бронирование можно оформить только раз в год.

Бронирование могут получить все военнообязанные работники критически важных предприятий, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса, у которых отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ, или он не состоит на воинском учете, или не уточнил персональные данные.

Соответствующий закон поддержали 272 депутата.

В Украине появится новый реестр военнообязанных