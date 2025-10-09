Рада дозволила бронювати людей у розшуку ТЦК та без військового квитка
- Критичні підприємства можуть бронювати працівників на 45 днів, навіть якщо у них неналежно оформлені облікові документи.
- Бронювання стосується військовозобов'язаних працівників критичних та оборонно-промислових підприємств.
Рада дозволила критичним підприємствам бронювати людей на 45 днів, якщо в них неналежно оформлені облікові документи. За проголосували 272 депутати.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію Верховної Ради.
Кого можуть забронювати навіть у розшуку ТЦК?
Рада дала право критичним підприємствам право бронювати працівників, у яких неналежно оформлені облікові документи, на 45 днів після підписання трудового договору. Таке бронювання можна оформити лише раз на рік.
Бронювання можуть отримати всі військовозобовʼязані працівники критично важливих підприємств, а також підприємств оборонно-промислового комплексу, у яких відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ, чи він не перебуває на військовому обліку, чи не уточнив персональні дані.
Відповідний закон підтримали 272 депутати.