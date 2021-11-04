В Раде минутой молчания почтили память Екатерины Гандзюк

4 ноября 2021 , 11:07
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Источник:

Верховная Рада

Пленарное заседание 4 ноября началось минутой молчания. Таким образом нардепы почтили память херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Произошло это в третью годовщину гибели активистки. Минуту молчания объявил председатель совета Руслан Стефанчук.

Важно Убийство Екатерины Гандзюк: суд оставил Мангера и Левина в СИЗО

Спикер парламента выразил надежду, что дело по убийству Гандзюк раскроют и доведут до конца.

Сегодня (4 ноября – 24 канал) очень печальная и скорбная дата. 3 года с момента смерти Екатерины Гандзюк,
 –  сказал Стефанчук.

После этого парламентарии поднялись с мест и почтили память Гандзюк минутой молчания. Стефанчук также напомнил о временной следственной комиссии.

"Очень попросил бы, чтобы отчет комиссии был подготовлен и мы могли рассмотреть его в стенах Верховной Рады", – напомнил спикер.

После чествования памяти в зал зашел президент Владимир Зеленский.

В Раде почтили память Екатерины Гандзюк: смотрите видео

Убийство Екатерины Гандзюк: что известно

  • Активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой в конце июля 2018 года. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Она перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.
  • По информации следствия, заказчиком убийства активистки является Мангер, а посредником – Левин. 6 июня 2019 года пятеро непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 года лишения свободы. Подозреваемые находятся в СИЗО с 2020 года.
  • Одного из фигурантов дела об убийстве Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 5 годам лишения свободы в феврале 2021 года.
Автор: Альона Захарова