У Раді хвилиною мовчання вшанували пам'ять Катерини Гандзюк
Джерело:Верховна Рада
Пленарне засідання 4 листопада розпочалося хвилиною мовчання. У такий спосіб нардепи вшанували пам'ять херсонської активістки Катерини Гандзюк.
Сталося це у треті роковини загибелі активістки. Хвилину мовчання оголосив голова Ради Руслан Стефанчук.
Важливо Вбивство Катерини Гандзюк: суд залишив Мангера й Левіна в СІЗО
Спікер парламенту висловив сподівання, що справу щодо вбивства Гандзюк розкриють і доведуть до кінця.
Сьогодні (4 листопада – 24 канал) дуже сумна і скорботна дата. 3 роки з моменту смерті Катерини Гандзюк,
– сказав Стефанчук.
Після цього парламентарі підвелися з місць і вшанували пам'ять Гандзюк хвилиною мовчання. Стефанчук також нагадав про тимчасову слідчу комісію.
"Дуже попросив би, щоб звіт комісії був підготовлений, і ми могли розглянути його в стінах Верховної Ради", – нагадав спікер.
Після вшанування пам'яті до зали зайшов президент Володимир Зеленський.
У Раді вшанували пам'ять Катерини Гандзюк: дивіться відео
Вбивство Катерини Гандзюк: що відомо
- Активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою наприкінці липня 2018 року. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Вона перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.
- За інформацією слідства, замовником вбивства активістки є Мангер, а посередником – Левін. 6 червня 2019 року п'ятеро безпосередніх виконавців нападу були засуджені на терміни від 3 до 6,5 року позбавлення волі. Підозрювані перебувають у СІЗО з 2020 року.
- Одного з фігурантів справи про вбивство Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 5 років позбавлення волі у лютому 2021 року.