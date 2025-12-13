"Радио Судного дня" передало рекордное количество сигналов: о каких кодовых словах стало известно

Российская военная радиостанция UVB-76, известная как "Радио Судного дня" или "Жужжалка", неожиданно усилила активность. В течение прошлой недели она передала рекордное количество загадочных кодированных сообщений.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Почему увеличилась активность сигналов на "Радио Судного дня"?

По информации издания, активность российской военной радиостанции UVB-76 или "Радио Судного дня" или "Жужжалки" в течение последней недели значительно возросла. Радиостанция прислала 15 секретных сообщений, что является рекордным количеством для этого канала.

Кстати, к слову! UVB-76 или "Радио Судного дня" – это российская военная коротковолновая станция, которая работает с 1970-х годов. По большей части радиостанция издает постоянный жуткий звук, который больше напоминает неисправный прибор. Эксперты предполагают, что UVB-76 связана со стратегическим военным командованием России.

Слушатели зафиксировали 11 передач в течение последней недели: 3 в понедельник и 8 в среду. В каждом сообщении отмечались различные комбинации букв и цифр. Также там содержались кодовые слова, среди которых – PEPPER SHAKER, TRANSFER, PABODOLL, SPINOBAZ, SNOPOVY, MYUONOSVOD и тому подобное.

В пятницу, 12 декабря, со станции также звучали слабые музыкальные фрагменты и длительные звуки, вероятно, из азбуки Морзе. Однако пока не известно назначение этих сообщений и их адресатов. Этот факт значительно усиливает таинственность "Радио Судного дня".

В то же время наблюдатели подчеркивают, что такая активность крайне редкая для этой радиостанции и может свидетельствовать о повышенной активности российских военных или спецслужб.

Европейский Союз выразил глубокую обеспокоенность из-за этого инцидента, ведь он происходит на фоне угрозы потенциального российского нападения на страны-члены блока.

Как ЕС готовится к вероятному нападению России?