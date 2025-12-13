"Радио Судного дня" передало рекордное количество сигналов: о каких кодовых словах стало известно
- Российская военная радиостанция UVB-76 передала рекордные 15 кодированных сообщений в течение последней недели.
- Слушатели зафиксировали 11 передач с загадочными комбинациями букв и цифр, а также музыкальными фрагментами и звуками, напоминающими азбуку Морзе.
Российская военная радиостанция UVB-76, известная как "Радио Судного дня" или "Жужжалка", неожиданно усилила активность. В течение прошлой недели она передала рекордное количество загадочных кодированных сообщений.
Почему увеличилась активность сигналов на "Радио Судного дня"?
По информации издания, активность российской военной радиостанции UVB-76 или "Радио Судного дня" или "Жужжалки" в течение последней недели значительно возросла. Радиостанция прислала 15 секретных сообщений, что является рекордным количеством для этого канала.
Кстати, к слову! UVB-76 или "Радио Судного дня" – это российская военная коротковолновая станция, которая работает с 1970-х годов. По большей части радиостанция издает постоянный жуткий звук, который больше напоминает неисправный прибор. Эксперты предполагают, что UVB-76 связана со стратегическим военным командованием России.
Слушатели зафиксировали 11 передач в течение последней недели: 3 в понедельник и 8 в среду. В каждом сообщении отмечались различные комбинации букв и цифр. Также там содержались кодовые слова, среди которых – PEPPER SHAKER, TRANSFER, PABODOLL, SPINOBAZ, SNOPOVY, MYUONOSVOD и тому подобное.
В пятницу, 12 декабря, со станции также звучали слабые музыкальные фрагменты и длительные звуки, вероятно, из азбуки Морзе. Однако пока не известно назначение этих сообщений и их адресатов. Этот факт значительно усиливает таинственность "Радио Судного дня".
В то же время наблюдатели подчеркивают, что такая активность крайне редкая для этой радиостанции и может свидетельствовать о повышенной активности российских военных или спецслужб.
Европейский Союз выразил глубокую обеспокоенность из-за этого инцидента, ведь он происходит на фоне угрозы потенциального российского нападения на страны-члены блока.
Как ЕС готовится к вероятному нападению России?
Недавно Владимир Путин заявил, что в случае, если Европа начнет войну с Россией, Кремль быстро окажется без партнеров для переговоров. По его словам, Москва не стремится к конфликту с Европой, однако в случае агрессии со стороны европейских стран Россия якобы готова немедленно ответить.
Директор по коммуникациям Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский заявил, что европейские страны имеют четкое осознание того, что противостояния с Россией им избежать не удастся.
Поэтому сейчас европейцы выбрали тактику помогать Украине сегодня оружием и финансами, чем, по словам Добрянского, иметь или открытую войну, или столкновения с Россией на территории стран Балтии или Средневосточной Европы.