"Радіо Судного дня" передало рекордну кількість сигналів: про які кодові слова стало відомо

Російська військова радіостанція UVB-76, відома як "Радіо Судного дня" або "Жужжалка", несподівано посилила активність. Протягом минулого тижня вона передала рекордну кількість загадкових кодованих повідомлень.

Про це інформує 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

Чому збільшилась активність сигналів на "Радіо Судного дня"?

За інформацією видання, активність російської військової радіостанції UVB-76 або "Радіо Судного дня" чи "Жужжалки" протягом останнього тижня значно зросла. Радіостанція надіслала 15 секретних повідомлень, що є рекордною кількістю для цього каналу.

До слова! UVB-76 або "Радіо Судного дня" – це російська військова короткохвильова станція, яка працює з 1970-х років. Здебільшого радіостанція видає постійний моторошний звук, який більше нагадує несправний прилад. Експерти припускають, що UVB-76 пов'язана зі стратегічним військовим командуванням Росії.

Слухачі зафіксували 11 передач протягом останнього тижня: 3 в понеділок і 8 у середу. У кожному повідомлені зазначались різні комбінації літер та цифр. Також там містились кодові слова, серед яких – PEPPER SHAKER, TRANSFER, PABODOLL, SPINOBAZ, SNOPOVY, MYUONOSVOD тощо.

У п'ятницю, 12 грудня, зі станції також лунали слабкі музичні фрагменти й тривалі звуки, ймовірно, з азбуки Морзе. Однак наразі не відомо призначення цих повідомлень та їхніх адресатів. Цей факт значно посилює таємничість "Радіо Судного дня".

Водночас спостерігачі підкреслюють, що така активність вкрай рідкісна для цієї радіостанції й може свідчити про підвищену активність російських військових або спецслужб.

Європейський Союз висловив глибоке занепокоєння через цей інцидент, адже він відбувається на тлі загрози потенційного російського нападу на країни-члени блоку.

Як ЄС готується до ймовірного нападу Росії?