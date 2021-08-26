В районе аэропорта Кабула прогремел мощный взрыв: первые фото и видео
Источник:Al Jazeera
Неподалеку международного аэропорта Кабула 26 августа прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, инцидент произошел из-за террориста-смертника.
В результате теракта травмы различной степени тяжести получили по меньшей мере 15 человек, среди пострадавших – трое американских военных. Информацию о трагедии подтвердил представитель Пентагона Джон Кирби.
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Мы можем подтвердить взрыв возле аэропорта Кабула. Мы предоставим дополнительную информацию, когда сможем,
– отметил чиновник в твиттере.
Телеканал Fox News сообщил, что взрыв осуществил террорист-смертник, который стоял у ворот в аэропорт, где тысячи афганцев и иностранных граждан строятся в очередь на эвакуацию из аэропорта.
Вблизи аэропорта Кабула прогремел мощный взрыв / Фото AFP