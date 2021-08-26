У районі аеропорту Кабула прогримів потужний вибух: перші фото та відео
Джерело:Al Jazeera
Неподалік міжнародного аеропорту Кабула 26 серпня прогримів потужний вибух. За попередніми даними, інцидент стався через терориста смертника.
Унаслідок теракту травми різного ступеня важкості отримали щонайменше 15 осіб, серед постраждалих – троє американських військових. Інформацію про трагедію підтвердив представник Пентагону Джон Кірбі.
Читайте також Італійський літак потрапив під обстріл в Кабулі: на борту – майже сотня людей
Ми можемо підтвердити вибух біля аеропорту Кабула. Ми надамо додаткову інформацію, коли матимемо змогу,
– зазначив чиновник у твітері.
Телеканал Fox News повідомив, що вибух здійснив терорист-смертник, який стояв біля воріт до аеропорту, де тисячі афганців та іноземних громадян вишуковуються у чергу на евакуацію з летовища.
Поблизу аеропорту Кабула прогримів потужний вибух / Фото AFP