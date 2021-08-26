Попередньо ЗМІ повідомляють, що люди не постраждали. Обстріл здійснили 26 серпня.

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У Афганістані обстріляли італійський літак з людьми на борту

Італійський транспортний літак C-130J, який евакуював колишніх афганських працівників НАТО з Кабула, був обстріляний під час виходу з аеропорту,

– мовиться у повідомленні.

Видання отримало цю інформацію з власних військових джерел. На борту літака перебувають 98 афганців та італійські журналісти.

За попередньою інформацією, літак від обстрілу не постраждав та продовжив політ. ЗМІ припускають, що обстріл вели з важкої автоматичної зброї – ймовірно висококаліберного кулемета. Він почався відразу після підйому літака в небо.

Пілот ухилився від обстрілу

Видання AGI написало, що пілот негайно здійснив маневр ухилення, після чого продовжив політ за маршрутом на авіабазу Аль-Салем в Кувейті.

Стрільба велась з позицій за межами аеропорту. Ймовірно – з сусідньої височини.

Зверніть увагу! 15 серпня таліби зайшли у столицю Кабул та заявили про захоплення влади в Афганістані. Вони наказали всім іноземцям покинути країну. Це можливо тільки з допомогою авіації.

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