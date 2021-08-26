Предварительно СМИ сообщают, что люди не пострадали. Обстрел осуществили 26 августа.

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В Афганистане обстреляли итальянский самолет с людьми на борту

Итальянский транспортный самолет C-130J, который эвакуировал бывших афганских работников НАТО из Кабула, был обстрелян во время выхода из аэропорта,

– говорится в сообщении.

Издание получило эту информацию из собственных военных источников. На борту самолета находятся 98 афганцев и итальянские журналисты.

По предварительной информации, самолет от обстрела не пострадал и продолжил полет. СМИ предполагают, что обстрел вели из тяжелого автоматического оружия – вероятно висококалиберного пулемета. Он начался сразу после подъема самолета в небо.

Пилот уклонился от обстрела

Издание AGI написало, что пилот немедленно совершил маневр уклонения, после чего продолжил полет по маршруту на авиабазу Аль-Салем в Кувейте.

Стрельба велась с позиций за пределами аэропорта. Вероятно – с соседней возвышенности.

Обратите внимание! 15 августа талибы зашли в столицу Кабул и заявили о захвате власти в Афганистане. Они приказали всем иностранцам покинуть страну. Это возможно только с помощью авиации.

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